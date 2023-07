Cote d'Ivoire: Election régionale dans la Bagoue - Bruno Koné reçoit des soutiens de taille

Kandia camara et Koné Dossongui mobilisent pour Bruno Koné

Ce qu'ils réservent aux candidats indépendants Les femmes militantes du RHDP dans le département de Kouto ont tenu à témoigner de leur soutien à la candidature du Ministre Bruno Nabagné Koné à l'élection du président du conseil régional de la Bagoué.

Réunies autour de madame Ami Koné Vagondo, fille de Kouto et marraine de l'activité, elles ont organisé un grand meeting à cet effet ce samedi 15 juillet 2023 à Blésségué, en présence de Madame la ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Diaspora et de l'Intégration Africaine, Kandia Camara, du ministre Bruno Nabagné Koné et de l'ex ministre et homme d'affaire Dossongui Koné ainsi que de nombreux autres élus et cadres de la région de la Bagoué. Ce rendez-vous politique, à l'orée des élections du 2 septembre, a été l'occasion pour la ministre d'Etat, Kandia Camara, par ailleurs vice-présidente du directoire du RHDP, d'appeler à l'union sacrée autour du candidat Bruno Koné car ajoutera-t-elle, « c'est lui qui a été désigné par le président Alassane Ouattara, et il est celui qui sera à même de mettre en oeuvre les projets de développement pour la Bagoué, c'est votre fils et vous connaissez son efficacité... ».

%

Au-delà des femmes, Kandia Camara s'est également adressée aux responsables des structures du parti qu'elle a mis en mission pour oeuvrer à la victoire des candidats choisis par les instances dirigeantes du RHDP aussi bien aux régionales qu'aux municipales. Pour sa part, la marraine du meeting, madame Ami Koné Vagondo, a réaffirmé l'engagement des femmes du département de Kouto aux côtés du ministre Bruno Koné « qui a toujours mis les femmes au coeur de ses actions et qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour aider ses soeurs à se prendre en charge et à participer ainsi au développement social et économique des différents départements de la Bagoué ».

Prenant la parole à son tour, Bruno Koné s'est réjoui du soutien des femmes de son parti à son endroit et a, comme a son habitude, appelé l'ensemble des militants du RHDP dans la Bagoué à l'union et à l'entente. « C'est en étant unis que nous arriverons à sortir notre région de la pauvreté », a-t-il déclaré avant d'inviter les militants à s'unir derrière tous les candidats désignés par le président Alassane Ouattara en vue de leur assurer une victoire écrasante à l'issue des élections.

Le ministre de la Construction a cependant tenu à mettre en garde tous ceux qui ont des velléités de candidatures indépendantes. « Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des candidats indépendants issus de nos rangs, mais au cas où il y en a, je voudrais dire ici que nous les battrons aussi bien au régionales que partout dans les mairies... » a-t-il martelé. Pour rendre pérenne son soutien pour l'autonomisation des femmes, le Ministre Bruno KONE a annoncé la mise en place d'un fond d'appui aux femmes de la Bagoué d'environ 100 millions de FCFA.

Notons qu'un fond du même montant a également été annoncé pour les jeunes de la région. Ce meeting a pris fin par la remise de nombreux dons en vivres, matériels roulants et autres objets utilitaires offert par la marraine aux femmes du département de Kouto .