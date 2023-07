Angola: Le centre de recherche de Sonangol est presque achevé

Luanda — La construction du Centre de recherche et développement de Sonangol, une infrastructure qui assure le développement durable de l'entreprise et du secteur pétrole et gaz et minier angolais, pourrait être achevée en septembre de cette année.

En construction sur une superficie de 62 hectares, à la périphérie de la ville de Sumbe, province de Cuanza Sul, les travaux du centre ont déjà atteint 92% d'exécution physique, selon l'émission de radio "Ngol" de la compagnie pétrolière nationale.

L'infrastructure permettra la recherche, la formation spécialisée du personnel dans les domaines du pétrole et du gaz, des mines, des énergies renouvelables, avec un accent sur l'hydrogène vert, les biocarburants et les minéraux stratégiques du futur.

L'enceinte a récemment été visitée par le directeur exécutif de Sonangol, Joaquim Fernando, qui a vérifié l'avancement des travaux.

Dans une première phase, le Centre commencera par des études dans les domaines de la géologie, de la géophysique et de l'ingénierie, en donnant la priorité aux études sismiques avancées des systèmes pétroliers, aux laboratoires, à la récupération avancée des hydrocarbures, à la gestion et à l'intégration des données du domaine commercial, dans le cadre de l'hydrogène vert et autres.

Le centre de recherche et de développement de Sonangol comprendra d'autres infrastructures, telles que des laboratoires, le secteur administratif, une salle de conférence, des bâtiments résidentiels, des entrepôts pour le stockage des échantillons et un centre de données.

Une clinique, des restaurants, une banque commerciale et d'autres infrastructures de soutien technique seront également construits sur les lieux. NE/LUZ