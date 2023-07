Afrique: L'ambassadeur de l'Angola remet ses lettres de créance au Président de la Serbie

Luanda — L'ambassadeur Emílio Miguel de Carvalho Sobrinho a récemment remis au Président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, ses lettres de créance l'accréditant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola.

Au cours de la réunion, le Président de la République de Serbie a réitéré l'engagement de son pays à maintenir des relations amicales avec l'Angola basées sur la compréhension mutuelle, le respect, le soutien et les valeurs communes.

Aleksandar Vučić a déclaré qu'il existe un potentiel important pour améliorer l'économie et la coopération dans divers domaines, tels que l'agriculture et l'industrie alimentaire, l'industrie métallurgique et électrique, la construction, le tourisme et les TIC.

A la fin de la réunion, le Président Vučić a remercié l'Angola pour sa position cohérente basée sur les principes de respect de l'intégrité territoriale de la Serbie.

A cette occasion, l'ambassadeur angolais a réitéré l'engagement de l'Angola à des relations plus étroites et a proposé la formation d'une équipe qui travaillerait à accélérer la coopération entre la Serbie et l'Angola.

Le diplomate a également demandé une augmentation du nombre de bourses pour les étudiants angolais dans le cadre du programme "Monde en Serbie".