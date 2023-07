Afrique: 9e jeux de la francophonie - Le Gabon prend part à ce grand rendez-vous multidimensionnel

L'édition 2023 qui se tient depuis quelques jours dans la capitale congolaise, Kinshasa, compte parmi ses participants, la délégation gabonaise forte d'une trentaine de personnes qu'il faut mêler aux plus de 2.800 personnes venues des quatre coins du monde pour l'animation de ces jeux pendant 10 jours. Les candidats gabonais vont participer aux disciplines sportives et culturelles. Il s'agira pour les représentants de ce pays de l'Afrique centrale, de ramener des médailles d'or tant que possible quand on sait que la préparation des différents challengers n'a pas été optimale.

La ville de Kinshasa a été le 28 juillet dernier, la capitale la plus chaleureuse de l'espace francophone à l'occasion de la cérémonie d'ouverture spectaculaire de la 9e édition des Jeux de la Francophonie ! Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a lancé les jeux dans le Stade des Martyrs de Kinshasa en présence du président du togolais Faure Gnassingbé et les Premiers ministres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville et la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

En l'absence de la Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo empêchée, c'est Caroline St-Hilaire, Administratrice de l'OIF qui a dit, le discours du Comité International des Jeux de la Francophonie. « Les Jeux de la Francophonie transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sur une même bannière, qu'est la Francophonie. Ils sont l'expression de notre humanité partagée (...) Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur ». a-t-elle signifié.

Invitant tous les participants au fairplay, le président Congolais a déclaré que « Pour nous Congolais, ces 9e Jeux de la Francophonie sont pleins de symbole fort : d'abord ces jeux représentent, pour les Congolais, le symbole de la réalité, de la vitalité, de la famille francophone universelle. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et notre détermination partagée de le léguer aux générations futures ».