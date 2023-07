Angola: Cuando Cubango est une réserve de pêche fluviale du pays - Ministre de la Pêche

Menongue — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen Sacramento Neto, a déclaré samedi à Menongue que la région de Cuando Cubango constitue la "grande réserve de pêche fluviale" en Angola, un potentiel disponible pour contribuer à la diversification de l'économie.

La ministre justifie le potentiel, soulignant les 16 rivières pour la plupart navigables, où la pêche fluviale peut être pratiquée et promue, en mettant l'accent sur les rivières de Cubango, Cuando, Cuito, Cuanavale, Cuchi, Cutato, avec différents types de poissons le long du cours d'eau douce.

Carmen Sacramento Neto a fait cette remarque lors de la rencontre qu'elle a eue avec des membres du gouvernement provincial de Cuando Cubango, dans le cadre de sa visite à Menongue pour vérifier le secteur pendant quelques heures.

La ministre a réitéré que Cuando Cubango représente l'expansion, en termes de pêche fluviale dans le pays, et fournit des protéines animales à partir de poisson, constituant ainsi une grande réserve vu les ressources que les rivières offrent.

Au vu du potentiel disponible, Carmen Sacramento a garanti d'accorder une plus grande attention à ce secteur visant une meilleure gestion des fleuves pour leur inclusion dans l'économie bleue.

À cette fin, elle a ajouté que le secteur travaillerait davantage avec les coopératives de pêche artisanale, dans le programme de lutte contre la faim et la pauvreté, une tâche qui est en ligne avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts.

« Le ministère apportera à Cuando Cubango une proposition visant à organiser cette pêche et à apporter un soutien différencié à toutes les communautés situées le long de ces rivières où se pratique la pêche artisanale, dans le cadre de la politique d'encouragement et de diversification de l'économie locale et plus tard l'économie nationale », a-t-elle souligné.

La ministre de la Pêche et des Ressources marines a également admis que le centre de larviculture et d'engraissement de Missombo, dans la province de Cuando Cubango, représentait une proposition de sécurité alimentaire et de diversification de l'économie, en fonction de la production de poisson existante, dans le but de reproduire cette production, ainsi que l'alimentation desdits poissons.

Le Centre de larviculture et d'engraissement de Missombo, géré par la société Gesterra, est un bien de l'Etat qui est pleinement opérationnel, mais qui souhaite voir une augmentation de sa production piscicole, par le biais de "fingerlings" (poissons éclos fraîchement éclos de l'oeuf) qui doivent être disséminés à d'autres secteurs privés, selon Carmen Sacramento.

Inauguré en 2022, il a été construit sur une zone de six hectares, comprenant trois logements pour techniciens, une salle de transformation du poisson, une unité de fabrication et une unité de production.

Avec 29 employés, le centre est situé à 15 kilomètres au sud de la ville de Menongue, province de Cuando Cubango, a une capacité de production annuelle de 140 tonnes de poisson, une production journalière de 1 750 kilogrammes d'aliments à base de maïs, de soja et de prémix (qui est un ensemble de minéraux et de vitamines indispensables à la croissance et au développement des poissons) pour les alevins de tilapia.

Actuellement, il fonctionne avec 22 bassins métalliques sur les 38 construits, chacun d'une capacité de 12 000 poissons et 16 réservoirs pour la production d'alevins. ALK/JSV/NE/LUZ