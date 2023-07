Afrique Centrale: Nelly Lumbulumbu - « Les femmes du Nord-Kivu se battent contre les us et coutumes et la guerre »

Le monde célèbre ce lundi 31 juillet la journée internationale de la femme africaine.

En marge de cette journée, la coordinatrice de la plate-forme des organisations féminines « Sauti ya mama mkongomani », Nelly Lumbulumbu salue la bravoure et la résilience des femmes du Nord-Kivu.

Elle donne un aperçu de l'engagement ainsi que les défis que rencontre les femmes de cette province dans divers domaines d'intervention malgré l'insécurité due aux conflits armés.

Pour Nelly Lumbulumbu, les femmes du Nord-Kivu font face à plusieurs défis dont la guerre :

« On a vu des femmes créer des entreprises ici mais avec la guerre crée le recul. Il n'y a pas seulement la guerre mais il y a aussi d'autres faits comme les us et coutumes. Les femmes se battent contre la guerre et les us et coutumes ».

Elle encourage ses semblables à poursuivre le combat pour leur propre développement et pour le retour de la paix au Nord-Kivu.

Nelly Lumbulumbu s'entretient avec Sifa Maguru.