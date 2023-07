Angola: Standard Chartered annonce 1,4 milliard de dollars pour les infrastructures

Luanda — Standard Chartered a récemment annoncé la disponibilité de 1,4 milliard de dollars pour soutenir la construction d'infrastructures dans le pays, en mettant l'accent sur l'expansion et la distribution de l'énergie photovoltaïque dans les zones rurales.

L'annonce de Standard Chartered, publiée sur la page "ESI Africa", un portail qui aborde des questions liées à l'énergie, indique que les nouveaux systèmes de production aideront les villages ruraux à devenir plus autonomes et moins dépendants du réseau électrique principal en Angola.

Le financement est soutenu par l'agence de crédit à l'exportation allemande Euler Hermes et l'entrepreneur MCA Group gère la construction du projet.

Le projet d'électrification développé par le ministère angolais de l'Énergie et de l'Eau, qui partage les informations de la banque, bénéficiera à environ 203 mille ménages, correspondant à environ un million d'Angolais, dans 60 communautés déjà identifiées.

Au niveau du pays, les provinces de Moxico, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié et Malanje ont été sélectionnées.

Sur le montant disponible, une partie servira à financer 48 systèmes hybrides de production photovoltaïque avec stockage d'énergie qui agiront comme des « mini-réseaux » et fonctionneront de manière autonome, en plus de fournir un accès à une électricité 100 % renouvelable pour les communautés non connectées au réseau électrique national.

%

En outre, le financement soutiendra l'expansion du réseau national à Malanje et la construction de nouvelles lignes et réseaux reliant d'autres municipalités, indique le document.

La banque espère que l'installation du nouveau réseau électrique contribuera à diversifier la matrice énergétique du pays, permettant d'économiser jusqu'à 7,9 mégatonnes d'émissions de CO2.

Cláudia Conceição, responsable de Standard Chartered Bank Angola, a déclaré que l'engagement envers le développement durable et le soutien aux communautés dans la transition vers les énergies renouvelables se reflète dans le financement par la société d'infrastructures électriques à énergie solaire en Angola.

À son tour, Edna Schöne, membre du directoire d'Euler Hermes, a déclaré que le projet est non seulement d'une importance cruciale pour l'Angola et l'Afrique subsaharienne, mais contribuera également à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

"Nous sommes heureux que de nombreuses petites et moyennes entreprises allemandes soient impliquées dans ce projet et contribueront à son succès avec leur technologie et leur savoir-faire", a-t-elle garanti.