Afrique: IXes Jeux de la Francophonie-Foot - La RDC gagne le Mali par forfait (3-0)

La RDC a gagné le Mali par forfait (3-0), dimanche 30 juillet, au stade Tata Raphael.

C'était en marge de la deuxième journée du tournoi de football de moins de 20 ans aux Jeux de la Francophonie groupe A.

Selon des sources dignes de foi, les Aigles du Mali n'ont pas fait le déplacement de Kinshasa.

Les Léopards se sont présentés seul sur l'aire de jeux du stade ex-20 Mai.

Les officiels ont constaté l'absence de l'équipe pendant le 15' règlement.

Une victoire sur tapis vert qui n'enchante pas le coach des Léopards U-20, Guy Bukasa :

« On aurait bien voulu avoir en face de nous l'équipe malienne qui était pourtant annoncée d'être l'une de meilleure de ce groupe. On aurait bien voulu se mesurer à elle mais on ne l'a pas vue arriver sur terrain. C'est la petite déception mais maintenant sur terrain du point de vue numérique, c'est positif parce que ça compte trois points. Mais d'un point de vue sportif les jeunes sont là pour jouer ».

Le sort de la RDC reste suspendu à l'arrivée ou pas du Mali.

« On attend le match entre le Mali et le Bénin en espérant que le match le Mali arrive pour équilibrer les choses. Si non si le Mali n'arrivait pas le Bénin passera premier avec 6 points il ne faudra plus qu'espérer une place de meilleur deuxième pour poursuivre l'aventure », a poursuivi Guy Bukasa.

Classement provisoire du groupe A

Bénin 3 points +2

RDC 3 points +1

Mali 0 point- 3