Cameroun: Des wc publics trop rares, trop vétustes et souvent trop sales et non fonctionnelles à Douala

A Douala, chef lieu de la région du Littoral, des millions d'habitants font leur besoin dans des conditions sanitaires déplorables.

L'immense majorité des habitants de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, n'a pas accès à des toilettes publiques qui préservent l'hygiène et l'intimité des utilisateurs.

Dans les rues des quartiers chauds de la ville, il y a ceux qui mangent en plein air et ceux qui font leurs besoins en plein jour

Les habitants n'ont pas d'autres choix que de se soulager en plein air au mépris de l'interdiction d'uriner sur le mur, voire pire.

La mairie de Douala à travers le DSECV ( département de la sante , environnement et cadre de vie ) implémente depuis 2018 un projet de construction de 20 toilettes publiques reparties dans la ville de Douala.

Le dit projet fut exécuté selon nos sources bien renseignées, par l'entreprise GENELCAM et ENDES SARL pour un montant respectif de 199.860.615 fcfa TTC pour GENELCAM (réalisation) et 21. 465,000 FCFA TTC pour ENDES sarl pour les études . Soit un total d' un peu plus de 230 millions de fcfa de l'argent du contribuables camerounais.

A ce jour , les toilettes n'ont jamais été mis en service mais déjà hors service .

En effet , sur les 20 toilettes reparties dans la ville de Douala,plusieurs ont été vandalisées ( voir photos d'illustration, ci-haut ) et d'autres à ce jour restent hermétiquement fermées sans que l'on ne sache la raison encore moins l'objectif final de ce projet foireux qui a creusé les caisses de l'Etat pour rien .

%

Selon les informations bien introduites , le chef du département en charge de de l'hygiène et de l'assainissement de la ville avait été saisi au courant de l'année 2021 au sujet de ses toilettes non fonctionnelles et vétustes de la ville de Douala en pleine préparation de la CAN 2021 et ce dernier avait donné son assurance de ce que les toilettes devraient être mis en service avant décembre 2021 et curieusement rien n'avait été fait et ses équipements sont restés dans cet état piteux..... même pendant la CAN 2021.

Ces images des toilettes abandonnées de la ville de Douala ont circulé sur les réseau sociaux et relayées par des médias en ligne de l'Algérie après la compétition.

Interrogé par nos soins à propos de ces toilettes publiques abandonnées, aucune autorité communale ne souhaite aborder la question.

Parlant même des dites toilettes publiques, la qualité des ouvrages prête à confusion.

Comment ne pas se poser des questions sur des toilettes portables , conçues généralement pour l'événementiel et les bâtiments de travaux publics peuvent êtres encastrées dans des structures métalliques prêtes à être utilisées comme toilettes publiques.

On se pose bien de questions sur ces toilettes d'un autre genre qui dégagent une forte odeur d' insalubrité publique et de de corruption sur fond de détournement de deniers publics .

Selon les experts du sanitaires mobiles, ont ne saurait utiliser ces toilettes dans unes version publique fixe et plus grave encore dans des zones qui baignent dans les climats tropicaux.

Vivement qu'une enquête soit lancée afin de démasquer les auteurs de cet autre forfaiture. Il est fort probable à croire que ces équipements n'ont servi qu'à bourrer les poches de leurs initiateurs

"LA TOILETTE EST UN DROIT DE L'HOMME ET LE MANQUE DE TOILETTE TUE"

Illustrations: Photos des toilettes à Kotto immeubles Douala, Bijou Makepe , Rond point marche central , Sommet tunel Ndokoti venant de Ndokssimbi .