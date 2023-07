Tunisie: Coupe arabe des clubs champions - EST-Al Shorta (Cet après-midi à 16h00) - Une victoire pour se relancer !

Mouine Chaâbani sait mieux que quiconque qu'une victoire s'impose cet après-midi s'il veut aller loin dans cette coupe arabe, d'autant que son adversaire du jour, Al Shorta, est nettement dans ses cordes.

La formation irakienne d'Al Shorta a remporté son premier match contre le CSS non pas parce qu'elle était beaucoup plus forte mais parce qu'elle a su gérer son match au moment même où les débats étaient plutôt équilibrés et penchaient vers un résultat nul. Les Irakiens ont profité d'un concours de circonstances qui leur a été favorable, un penalty sévère contre le CSS que l'arbitre du match leur a accordé, pour le transformer et gérer intelligemment la suite des débats en préservant l'avantage au score jusqu'au coup de sifflet final.

Tout cela pour dire que l'adversaire du jour de l'Espérance de Tunis qu'elle affrontera cet après-midi à partir de 16h00 n'est pas aussi coriace qu'Al Ittihad de Karim Benzema. Lors du premier match, la qualité des joueurs a fait la différence, précisément la valeur intrinsèque de Karim Benzema qui, avec son expérience et son talent, s'est chargé de remettre les pendules à l'heure. Il a d'abord été l'auteur de la passe décisive donnant lieu au but d'égalisation avant de signer le but de la victoire.

Les mêmes ou presque...

Il faut avouer aussi que les camarades de Benzema ont fait valoir de meilleurs arguments que ceux de Youssouf Oumarou et ses équipiers. Les nouvelles recrues de l'Espérance, à l'instar d'Oumarou, Teka et Bouguerra, ont montré de belles choses en dépit de la défaite. Ils étaient tout simplement tombés sur un adversaire nettement plus fort qu'eux, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui.

En effet, la formation irakienne d'Al Shorta est nettement dans les cordes des hommes de Mouine Chaâbani. Le coach «sang et or» n'a qu'à reconduire les mêmes joueurs ou presque avec une approche tactique orientée certes vers l'offensive comme lors de la première sortie contre Al Ittihad, mais en faisant remplacer Mohamed Ali Ben Hammouda, qui a constitué la fausse note de l'attaque espérantiste lors du match de jeudi. Zied Berrima pourrait faire l'affaire à condition qu'il se montre percutant. Pour ce faire, il doit tout simplement apprendre à avoir confiance en lui-même. En défense, le seul changement qui pourrait se faire serait celui du gardien de but, à condition que Moez Ben Chérifia soit opérationnel à 100%.

Ceci dit, le onze de départ espérantiste devrait se composer comme suit : Memmiche (Ben Chérifia), Tougai, Meriah, Ben Hmida, Bouchniba, Oumarou, Teka, Ouahabi, Iwuala, Bouguerra et Berrima.