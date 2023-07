Tunisie: Le satiné - Chic et élégant, un must have de l'été

Le tissu satiné fait son grand retour en matière de mode vestimentaire : robes, pantalons et même en pyjama et literie... et est devenu un must have de la saison estivale 2023.

Zoom sur les pièces à la mode faites avec ce tissu soyeux et brillant que l'on peut mixer et marier parfaitement avec d'autres matières et pièces que l'on porte à toutes les occasions, durant la journée ou lors d'une soirée...

Eh oui, le satin est devenu une tendance forte qui a envahi nos garde-robes et dressings. On le porte souvent, lors des événements spéciaux, fêtes de mariage, cérémonies, partys... mais cette année, on le voit partout, en défilé de mode et sur les podiums des grands créateurs, sur les pages des modeuses et même dans certaines boutiques de prêt-à-porter fashion...

Devenu très populaire, ce tissu se porte en robe, en pantalon, en short... tenues de tous les jours et n'est plus réservé uniquement aux fêtes spéciales. Si vous voulez porter des robes en satin, misez sur les couleurs tendance en ce moment, à savoir l'oranger, le vert citron, le bleu clair et aussi le rose pâle, le blanc et le gris. On peut choisir une robe en satin moulante qui dessine les formes pour celles qui ont une taille parfaite ou bien évasée, style over-size pour celles qui veulent cacher leurs rondeurs.

Mais une chose est sûre, c'est que chacune trouvera la coupe de la robe qui conviendra parfaitement à sa morphologie et à son goût ! Pour ajouter un aspect élégant et très chic à votre tenue en robe satinée, on la mixe avec des chaussures à talon et un mini-sac habillé pour un style BCBG. Pour un style plutôt décontracté, on mixe la robe avec des sandales plates, à lacets et un sac en crochet, très à la mode en ce moment.

Pour plus d'originalité, on peut jouer sur les superpositions et on y ajoute une chemise en blanc ou en bleu qu'on noue pour un aspect sporty-chic. La robe satinée, qu'elle soit asymétrique, croisée, longue ou courte, peut aussi s'associer avec des baskets simples en blanc, des mules style birkenstock et un sac panier.

Le satin se porte bel et bien en pantalon large et taille haute. Ce tissu brillant apporte une touche d'élégance, de luxe et de féminité à la tenue. On mise sur les pantalons palazzo, en couleur orange, rose, vert... avec lesquels on associe un chemisier de la même matière pour une harmonie totale de la tenue et du look, sinon, pour casser un peu le style, on opte pour un crop top et des accessoires en or pour illuminer la tenue et raviver le teint. Pour celles qui cherchent un peu plus d'originalité, elles peuvent essayer la robe-chemise en satin, à laquelle on ajoute une ceinture pour marquer la taille afin d'avoir une allure très raffinée.

Pour la petite histoire de ce tissu qui vient principalement de Chine, il a été au début porté par les paysannes avant de devenir un tissu de luxe, lorsqu'il a été commercialisé en Italie et a connu son grand essor en tant que tissu utilisé pour revêtir les meubles des maisons de la couche aristocratique à l'époque et devenu dès lors un tissu luxueux.

La jupe et le short satinés font partie eux aussi des tendances de l'été 2023. Ces derniers s'adaptent parfaitement avec toutes les occasions, formelles ou non. On y trouve une palette de couleurs et de styles de shorts et jupes satinés, en couleur unie ou bien en imprimé, on les porte avec des talons, une blouse en blanc pour apporter un peu de classe et d'élégance à la tenue sans oublier sa pochette qu'on porte à la main pour un look parfait destiné à une soirée, une cérémonie de mariage... Pour les tenues de tous les jours, on peut porter la jupe ou le short en satin avec un top, une brassière et des mules plates pour un look sport, adapté à l'occasion : une sortie entre amies, une balade dans la ville...

Pour être à la pointe de la mode et pour ne pas louper les dernières tendances, on peut dénicher ces pièces en satin dans les boutiques de friperie à prix très réduit. A en profiter donc pour créer des tenues super tendance avec le satin tout en les mélangeant avec les accessoires et les autres pièces pour être toujours au top et fashion.