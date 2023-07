Afrique: Coupe arabe des clubs champions - CSS-Al Ittihad (Ce soir 20h00) - Dernière carte à jouer

Dos au mur, Mohamed Hédi Gâaloul et ses partenaires sont devant l'obligation de ne pas concéder un autre revers qui leur serait fatal.

Après la défaite devant Al Shorta et le départ de Hossem El Badri, on s'attend logiquement, dans le match d'aujourd'hui face à Al Ittihad, à un réveil et à un sursaut d'amour-propre des Sfaxiens conduits par l'entraîneur adjoint Anis Jerbi, à une prestation et à un résultat qui feraient renaître l'espoir de pouvoir surmonter le premier passage à côté de la plaque dans cette Coupe arabe. Les «Noir et Blanc» ont-ils les moyens de sauver ce qui peut l'être dans une rencontre où la défaite est interdite contre un adversaire qui a montré dans son match contre l'Espérance qu'il a les dents longues et un potentiel humain et technique impressionnant ?

Cette obligation de redressement n'autorise, certes pas, un optimisme démesuré mais sur un match tout est possible. Première tâche du nouveau chef de troupe du CSS qui n'a pas une baguette magique pour remettre à neuf en un temps assez court le visage du groupe : trouver le bon discours qui rassure et qui redonne confiance. Anis Jerbi a-t-il le sens de la communication assez développé pour réussir ce pari surtout que son prédécesseur Hosssem El Badri n'est pas arrivé, malgré son grand CV et la grande qualité de son vécu, à installer ce climat de sérénité dans ses rapports avec ses joueurs ?

%

Deuxième mission importante de Anis Jerbi : changer l'approche tactique pour ce match et apporter les modifications nécessaires dans les postes et les profils de joueurs, dans la composition du onze de départ et dans le système de jeu défaillant qui a montré de grands signes de faiblesse et d'incompatibilité avec les qualités des joueurs disponibles. Le défi est donc des plus gros dans une partie à enjeu crucial et énorme.

Des remaniements en défense

Un bon résultat devant un adversaire qui a de grands atouts et arguments offensifs passe par la mise en place d'une bonne assise défensive pour endiguer les assauts de cette attaque rageuse et organiser le travail de riposte par une transition rapide défense- attaque. Si la charnière centrale Ghram-Nasraoui est intouchable, au niveau des latéraux, des changements s'imposent. Côté droit, Mahmoud Ghorbel, ou à défaut Mohamed Salah Mhadhebi, sont indispensables. Efficaces dans le boulot défensif, ils excellent aussi dans les montées offensives. Sur le flanc gauche, Mohamed Aziz Saihi, avec son tempérament de joueur qui perce souvent sur les couloirs et qui crée constamment le surnombre, est lui aussi incontournable comme pièce maîtresse du dispositif.

Au milieu, il faudra, à coup sûr, un nouveau souffle avec le choix de positionner d'entrée Chadi Hammami comme joueur station de relais entre les deux pivots récupérateurs, Moussa Bella Conté et Naby Camara, et les milieux offensifs créateurs que devraient être Wadhah Zaidi et Hussein Ali. En pointe, la principale nouveauté à apporter est l'incorporation de Baraket Lahmidi comme attaquant de couloir. Sa vitesse de course, sa vivacité, ses percées, ses renversements et diagonales au millimètre seront d'une grande utilité pour le fer de lance qui sera à la pointe du combat, que ce soit l'Ivoirien Bérenger ou Amen Allah Haboubi, pour plus d'efficacité dans le travail de concrétisation devant les buts.

Avec un bloc plus serré, plus rapproché, plus compact, le CSS peut tenir la dragée haute au club saoudien et espérer réaliser un résultat positif qui le laisse mathématiquement en course pour la qualification. En cas de nouvel échec, ce sera la fin de l'aventure dès le premier tour et des lendemains plus difficiles qui n'augureraient rien de bon pour la préparation et l'entame du championnat local.