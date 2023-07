Tunisie: Expatriés - L'OL conserve Chaim Djebali

L'international U20 prolonge son contrat jusqu'en 2027 mais serait cédé pour bénéficier de davantage de temps de jeu.

Chaim Djebali, international U20 ayant disputé le Mondial U20 argentin avec le team Tunisie, a prolongé son mandat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027. Cependant, le joueur pourrait être cédé à titre de prêt car il n'entre pas actuellement dans les plans de Laurent Blanc. Ce faisant, la prochaine destination du milieu de 19 ans serait le RWD Molenbeek, club belge promu en Jupiler League et surtout propriété du groupe Eagle Football qui compte dans son «panier» des clubs tels que l'OL, Crystal Palace et FC Florida alors que John Textor, successeur d'Aulas à Lyon, siège au conseil d'administration de l'entreprise. Cela dit, pour revenir à Djebali, ce pur produit lyonnais ayant signé un contrat pro en été 2022, l'aventure ne fait que débuter et le meilleur est forcément à venir.

Chermiti surveillé par la Juve

Dans les petits papiers de Bournemouth, Youssef Chermiti, 19 ans et sociétaire du Sporting Lisbonne, ne sera cédé qu'en contrepartie d'une somme rondelette, soit 20 millions d'euros. Pisté aussi par la Juventus, l'attaquant tunisien dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Formé à Marienses, le jeune prodige de l'académie du Sporting Lisbonne a fait ses débuts professionnels avec le SportingenPrimeira Liga face à Benfica. Actuellement, le joueur est à la croisée des chemins et pourrait voir sa carrière décoller dès la saison à venir.

%

Ramzi Ferjani sur le départ

Prêté à VfRWormatia Worms par le FC Erzgebirge, Ramzi Ferjani, international U20 formé à Borussia Dortmund et ancien pensionnaire de la Manchaft U17, ne sera pas retenu par son coach bulgare, Pavel Dochev, et ce, en dépit d'une bonne saison passée avec 35 matchs disputés. Sous contrat au juin 2024, l'axial se verra octroyer son bon de sortie. Avis aux clubs preneurs.

Maroine Mihoubi met le cap sur la Lettonie

L'axial Maroine Mihoubi, 24 ans, a signé au profit du FK Tukums 2000, club de l'élite en Lettonie. Le contrat est d'une durée d'un an, assorti d'une saison supplémentaire en option. L'ex Monégasque passé aussi par les Danois de Jammerbugt FC, les Ukrainiens de Lviv, Nîmes et le Stade Tunisien, tentera donc de se relancer en Lettonie.

Belkahia débarque à l'Arminia Bielefeld

Libre de droit après cinq saisons du côté des Munichois du TSV 1860, le défenseur Sami Belkahia est passé à Arminia Bielefeld sans que son nouveau club ne paie d'indemnité de transfert. Sur ce, la venue de Belkahia n'est pas un coup de poker, une pioche de l'Arminia, loin de là. Coach Mitch Kniat et le directeur sportif du club ne tarissent pas d'éloges sur lui et sont à l'origine de son transfert. Formé au Bayern Munich, Belkahia n'a disputé que 20 matchs avec Munich 1860. Là aussi, nous sommes en présence d'un joueur qui tentera de monter en grade et en régime.