Afrique: Tenue de la première édition du Salon «Fabtech Africa Expo» - Pleins feux sur l'industrie tunisienne

Le Salon international de la fabrication technologique «FabTech Africa» est le premier salon dédié à l'écosystème de l'industrie en Tunisie. Il ouvrira ses portes au Parc des expositions du Kram à Tunis, du 20 au 23 septembre prochain.

Inspiré du mouvement «FabTech», initialement conçu aux Etats-Unis et au Canada pour braquer les projecteurs sur l'industrie métallurgique, cette première édition du salon, qui a été adaptée au contexte tunisien, fera la part belle à l'innovation industrielle.

L'exposition qui se focalisera sur les nouvelles technologies se veut un événement où les acteurs clés de l'industrie, y compris les unités de production, les experts, les fournisseurs et les décideurs, se réunissent pour échanger sur les futurs enjeux industriels en Tunisie. Elle constitue une parfaite occasion aux acteurs de l'écosystème industriel d'explorer les tendances émergentes, échanger des idées et établir des partenariats.

Ainsi, ce salon s'adresse aux professionnels issus des différents secteurs tels que l'automatisation, la robotique, l'informatique industrielle, la fabrication additive, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cyber sécurité industrielle. Plus de 130 exposants nationaux et internationaux, y compris des entreprises allemandes, sont attendus lors de cette première édition qui promeut les dernières innovations introduites sur le marché.

Au programme, des conférences, tables rondes et ateliers au cours desquels des sujets d'actualité comme la transformation numérique de l'industrie, l'optimisation des processus ainsi que la gestion des données, seront abordés. Les participants auront, de ce fait, l'occasion d'approfondir leurs connaissances, et d'être au parfum des meilleures pratiques dans les divers secteurs industriels. Selon l'organisateur du salon, Abderrazak Bouhachem, cette exposition, première en son genre, « offre une plateforme dynamique pour découvrir les dernières innovations, partager des connaissances, établir des partenariats stratégiques et contribuer à la croissance et à la compétitivité de l'industrie en Tunisie et en Afrique ».

En effet, la tenue de ce salon, en cette période critique durant laquelle l'industrie tunisienne connaît d'importantes transformations,n'est pas fortuite. Selon ses organisateurs, le lancement de la nouvelle stratégie pour l'industrie et l'innovation horizon 2035, par la cheffe du gouvernement en juillet 2022, était le déclic qui a conduit à l'organisation du salon en Tunisie.

Pour Bouhachem, de pareils événements consolident le sefforts de l'État en matière de promotion de l'innovation dans les secteurs industriels. « Nous ne ménagerons aucun effort pour faire réussir le salon que nous voulons non seulement un lieu de rencontre pour les acteurs de l'écosystème de l'industrie en Tunisie mais aussi un tremplin vers sa transformation innovante. Nous comptons beaucoup sur la présence des officiels et des représentants des divers départements concernés car elle lui donnera, certainement, de l'importance et de la notoriété », a souligné Bouhachem dans une déclaration à La Presse.

Il est à rappeler que la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035 a abouti à la proposition d'un nouveau modèle de développement industriel, qui s'inscrit dans le cadre d'une vision future du gouvernement basé sur des objectifs à moyen et long terme.

La Tunisie oeuvre, à travers cette nouvelle stratégie,à porter la contribution de la valeur ajoutée du secteur au PIB à 18% à l'horizon de 2025, et à 20% en 2035. La stratégie vise également à doubler la valeur des exportations des industries pour atteindre 18 milliards de dinars en 2025, et 36 milliards de dinars en 2035, et à augmenter le nombre des emplois industriels à 640 mille postes en 2025, et à 840 mille en 2035.