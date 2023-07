Ile Maurice: Conférence de presse de Rezistans ek Alternativ | Stefan Gua - «Le licenciement de Yogita Baboo n'est pas un cas isolé»

La conférence de presse de Rezistans ek Alternativ hier était axée sur les droits des travailleurs. Stefan Gua est revenu longuement sur le licenciement de Yogita Baboo et les propos tenus cette semaine à ce sujet par le ministre Avinash Teeluck. Par la suite, David Sauvage a mis en lumière le modus operandi pour maintenir les travailleurs au bas de la pyramide sociale.

Il n'est pas passé par quatre chemins. «La réponse du MSM sur le licenciement de la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Associationest abjecte et remplie d'insanités», a lancé Stefan Gua, ajoutant dans la foulée que ce dossier ne tombe pas sous le ministère du ministre des Arts et du patrimoine culturel et que de ce fait, Avinash Teeluck ne le maîtrise pas. Il a rappelé que tous les citoyens ont le droit de s'exprimer et que lors de la conférence de presse du MSM cette semaine, Avinash Teeluck a tenté de justifier ce licenciement.

Stefan Gua a aussi mis en lumière le fait que le licenciement de Yogita Baboo n'est pas un cas isolé et a rappelé que Sharvin Sunnassee, qui était président de l'Airport of Mauritius Ltd Employees Union, a été licencié en 2020 et que le président du syndicat de la poste est dans la même situation. «C'est une répression constante contre la classe syndicale. Le gouvernement de Pravind Jugnauth entraîne le pays dans une dérive fascisante.»

Quant à David Sauvage, il a expliqué que l'action syndicale vise à défendre le droit des travailleurs, mais à Maurice, non seulement les syndicalistes sont attaqués, mais le marché a été ouvert aux travailleurs étrangers, ce qui permet de maintenir les salaires au plus bas.