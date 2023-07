Ile Maurice: Disparition - Arrivé le 13 juin, un touriste chinois ne donne toujours pas signe de vie

Cela fait maintenant plus d'un mois et demi que Yunnan ShiBin, un touriste chinois âgé de 27 ans, qui était en vacances à Maurice, ne donne plus signe de vie. Différentes unités de la police ont été mandées à plusieurs endroits afin de le retrouver.

Les jours passent et les recherches continuent. La police mauricienne a fait une demande auprès de l'ambassade de Chine et des autorités chinoises afin de pouvoir récupérer le numéro IMEI du téléphone du disparu. Ce dernier avait son téléphone ainsi que sa carte SIM chinoise en sa possession. Cela permettrait aux enquêteurs de le retracer et de confirmer s'il a passé des appels après le 14 juin. Cependant, les enquêteurs n'ont reçu aucun retour de la part des personnes concernées. Ils ont également sollicité l'aide des autorités chinoises pour retrouver les proches du disparu, mais jusqu'ici, les enquêteurs sont dans l'attente.

Ce jeune homme est arrivé à Maurice le 13 juin. Il avait pris une chambre à l'hôtel Anantara et devait ensuite se rendre au Talamba Resort à Pointe-d'Esny jusqu'à la fin de son séjour, soit le 19 juin. Cependant, depuis le 14 juin, après une sortie à La Cambuse, il n'a pas regagné sa chambre à l'Anantara. Le Security Manager du groupe hôtelier a rapporté le cas à la police le 18 juin. La police s'est également rendue à l'hôtel Talamba à Pointe d'Esny, mais elle n'a pas pu confirmer que Yunnan ShiBin s'y était présenté.