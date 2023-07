Ile Maurice: Gavi et Dhanasri Sunnassee - La mystérieuse disparition de deux cousins

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Il y a six ans, soit le 31 juillet 2017, c'est la consternation chez la famille Sunnassee à Ville-Noire, Mahébourg. Gavi et Dhanasri, âgés respectivement de 17 et 14 ans, ont tout simplement disparu. Les deux ont quitté la maison pour ne plus jamais revenir.

Jeetun Sunnassee, le père de Dhanasri, explique que jour-là, il est allé récupérer sa fille chez son prof de leçons particulières. Or, une fois sur place, il apprend que Gavi est passé la prendre à bord d'une voiture. Le papa rentre alors chez lui, pensant que Gavi et Dhanasri sont partis faire une virée dans la localité. Cependant, ne les voyant pas revenir, il appelle sa fille, mais en vain, le téléphone de cette dernière est éteint. Son coeur de père le guidant, Jeetun Sunnassee se précipite alors au poste de police de Mahébourg pour signaler la disparition des deux adolescents.

L'affaire est prise en charge par la Criminal Investigation Division (CID) de la division Sud, une enquête démarre. Un chauffeur de taxi, dont les services auraient été retenus par Gavi Sunnassee, est entendu. Celui-ci affirme à la police que ce jour-là, le jeune homme de 17 ans lui avait demandé de faire un trajet jusqu'à Plaine-Magnien. Gavi Sunnassee lui aurait demandé de s'arrêter à Beau-Vallon pour récupérer sa cousine Dhanasri. Le chauffeur de taxi les aurait ensuite déposés à une station-service à Plaine-Magnien. L'adolescent, ajoute le chauffeur de taxi, lui aurait donné Rs 400 pour le trajet. Selon les parents du jeune homme, ces Rs 400 provenaient des Rs 2 000 qu'ils lui avaient données à la fin du mois pour payer ses cours particuliers.

Face à ces informations, la police entame de multiples recherches dans la région de Plaine-Magnien. Les officiers de la CID, soutenus par leurs collègues du Field Intelligence Office, ainsi que ceux du National Security Service, entre autres, sillonnent les rues de la localité avec les photos des deux adolescents. Des descentes dans des maisons et bungalows sont également effectuées. La police essaye également de localiser les téléphones des deux adolescents.

Multiples Lettres

En fouillant dans les affaires de Gavi Sunnassee, les parents découvrent plusieurs lettres, dans lesquelles l'adolescent fait part de son intention de «partir» tout en évoquant un suicide. Étant très proche de sa cousine Dhanasri, il lui aurait fait part de ses intentions. Ainsi, l'adolescente de 14 ans lui aurait dit qu'elle ne le laisserait pas partir seule. Ces lettres furent saisies par la police.

Parallèlement, le voisinage est mobilisé pour aller à la recherche des deux adolescents dans des endroits tels que GrisGris et même l'Escalier, Le Bouchon et les plages alentours, pendant que la famille ne laisse rien au hasard. Les parents, désespérés, lancent un appel poignant aux deux adolescents, à travers les médias: «Rentrez à la maison, on vous aime...»

Face à la situation tendue et à l'absence de pistes, les causes probables de cette disparition semblent nombreuses. Dans un premier temps, après la disparition, la rumeur d'une possible histoire d'amour entre les deux jeunes, comme cause de leur fuite, se répand. Une thèse que réfutera la famille, qui affirme que les deux cousins étaient proches, mais plutôt comme un duo frère-soeur. Par ailleurs, le père de Dhanasri indique qu'une embrouille familiale serait peut-être à l'origine de cette disparition, car Gavi s'était disputé avec sa famille au sujet de sa nouvelle orientation religieuse.

Interrogés par la police, les parents de Gavi Sunnassee expliquent qu'ils avaient remarqué un changement dans le comportement de leur fils au cours des semaines précédentes. Selon eux, ce changement serait dû à l'approche de ses examens de SC. Toutefois, ils auraient appris que Gavi Sunnassee était membre d'une secte. La possibilité que les deux jeunes aient été manipulés n'était pas une hypothèse à écarter.

La police devait également lancer un avis de recherche officiel concernant les deux disparus. À un moment donné, les officiers de la CID soupçonnaient que les adolescents étaient hébergés par un groupe de personnes avec lesquelles ils avaient l'habitude de s'associer, et ont lancé un avis à ces individus pour les avertir qu'ils commettaient un délit. Cependant, l'un des dirigeants de ce groupe, qui fut interrogé par l'express le dimanche 27 août 2017, affirma qu'il n'y avait aucune possibilité que cela soit vrai.

Malgré maintes tentatives pour retrouver Gavi et Dhanasri, il n'y a rien eu de vraiment concret. Petit à petit, cette affaire a été reléguée aux oubliettes. Six ans plus tard, la cellule de communication de la police indique que le dossier est toujours ouvert et qu'il est sous la responsabilité de la CID de Mahébourg. La police lance également un appel à toute personne ayant une quelconque information à propos des deux adolescents. Qui sont, à ce jour toujours portés manquants...

Un membre de la famille Sunnassee, que nous avons contacté, affirme que celle-ci ne souhaite pas faire de commentaire et remuer le couteau dans la plaie.