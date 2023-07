Ile Maurice: Métro - Des barrières de sécurité posées pour éviter d'autres accidents

Vous l'avez certainement remarqué. Depuis quelques jours, des barrières ont été érigées au niveau de certaines stations de métro. Le but recherché est d'éviter des pertes humaines. Des mesures de sensibilisation et de sécurisation sont également en cours. Metro Express Limited (MEL) espère ainsi éviter que d'autres décès soient attribués au tram.

MEL explique que des barrières ont été placées «entre les deux voies au niveau des stations afin de mieux contrôler la circulation des personnes dans les stations qui sont très fréquentées». À l'heure actuelle, de telles barrières ont déjà été installées aux stations de Trianon, Coromandel, Beau-Bassin et Quatre-Bornes Central. Et les installations se poursuivront sur toutes les autres stations. Il faut dire que certains membres du public ne semblent pas considérer la vitesse à laquelle le tram traverse les villes.

Certains continuent de traverser la route même en voyant le wagon approcher. C'est pourquoi, poursuit MEL, «on continue d'investir chaque année dans la sécurité en mettant en place des mesures additionnelles de sécurisation sur le réseau. En fonction des informations reçues de notre personnel sur le terrain, des sessions régulières d'analyse des risques sont organisées et des mesures additionnelles peuvent être prises au besoin».

Panneaux d'information supplémentaires

Les barrières ne sont pas les seules mesures additionnelles prises en matière de sécurité. Des panneaux d'information supplémentaires et le marquage au sol avec des bandes jaunes et noires très visibles sont au programme. «Cela fait partie de notre démarche qualité et sécurité dans le but d'assurer le meilleur service possible pour nos passagers, dans un processus d'amélioration continue et en tenant compte de l'utilisation des infrastructures par le public ainsi que de l'évolution des risques sur le terrain.» Avec la mise en place de tous ces moyens, MEL espère que le public respectera les consignes de sécurité et fera preuve de prudence.

Justement, en parlant de sécurité, MEL a déjà établi son protocole d'urgence, en cas d'accident notamment, comme c'est le cas dans les autres pays. «Il s'agit d'un système de gestion des incidents ferroviaires, dans lequel tous les aspects en cas d'incident sont gérés et pris en charge sur place par les différentes parties prenantes concernées, à savoir la police, le SAMU, les pompiers, les équipes d'opération et de maintenance de MEL entre autres.» Ce n'est pas tout. Il y a aussi le rôle que doit jouer le Train Captain.

«Celui-ci suit un protocole établi où il informe aussitôt le centre de contrôle de MEL à propos des incidents, puis fait une annonce pour informer les passagers de la situation et des précautions de sûreté à prendre.» Par ailleurs, si vous avez voyagé dans le métro, vous avez certainement remarqué un gros bouton rouge qui se trouve sur le tableau de bord du Train Captain. À quoi sert-il, avons-nous demandé à l'équipe de MEL. «C'est une mesure de sécurité technique d'urgence pour le Train Captain», explique-t-on.

Les collégiens priés d'avoir deux «pass» pour voyager sans payer

À partir du 1er août, les collégiens devront obligatoirement être munis de leur carte produite par la National Land Transport Authority et de leur MECard d'étudiant pour continuer à voyager gratuitement à bord du tram. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par Metro Express Limited (MEL). En cas de contrôle, si l'étudiant n'a pas ces deux cartes en sa possession, il risque une pénalité. Et s'il ne possède qu'une seule des deux cartes, il devra utiliser un «single use ticket» pour circuler. Il est à noter que le gouvernement subventionne les frais de déplacement des personnes âgées et des étudiants à hauteur de Rs 229 500 par mois. «C'est effectivement un moyen de rembourser, comme pour les bus, MEL sous le 'Free Travel Scheme'».