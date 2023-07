Ile Maurice: Affaire Boskalis - Siddick Chady en prison, Prakash Maunthrooa libre comme l'air

Fortunes diverses pour les deux accusés dans l'affaire Boskalis. Depuis vendredi, Siddick Chady se retrouve en prison alors que Prakash Mauthrooa a trouvé grâce auprès du gouvernement. Prakash Maunthrooa et Siddick Chady avaient pourtant tous deux été condamnés à neuf mois de prison par la cour intermédiaire en 2019.

Si Prakash Maunthrooa a été blanchi et se retrouve aujourd'hui à la tête de la Central Water Authority, l'ancien ministre a été moins chanceux. Non seulement son appel a été rejeté, mais la Cour suprême a revu sa sentence à la hausse, passant de 9 à 15 mois. Retour sur cette affaire qui a défrayé la chronique pendant plus de 10 ans.

Après les élections générales de 2005 et l'avènement au pouvoir de l'Alliance sociale, Prakash Maunthrooa et Siddick Chady sont nommés à la tête de la Mauritius Ports Authority (MPA). En 2004, la MPA lance un appel d'offres pour le dragage du Canal Anglais dans le port, lequel sera par la suite annulé. Une année plus tard, la MPA lance un nouvel appel d'offres et la firme néerlandaise Boskalis International figure parmi celles qui répondent à l'appel. Le 14 juillet 2006, le conseil d'administration de la MPA alloue le contrat à Boskalis. Prakash Maunthrooa et Siddick Chady seront poursuivis par la suite pour corruption et entente délictueuse.

150 audiences, 19 rulings

%

Le 13 novembre 2019, les deux ont été reconnus coupables par la magistrate d'alors, Wendy Rangan, à l'issue d'un procès qui aura duré plus de six ans. Dans un jugement de 64 pages, la magistrate, qui avait présidé 150 audiences et rendu 19 rulings sur les motions présentées par les avocats, avait conclu que la charge d'«aiding and abetting the author of crime» avait été prouvée contre l'ex-Senior Advisor au Bureau du Premier ministre, Prakash Maunthrooa, et l'accusation de «Public Official using office for gratification» retenue contre Siddick Chady.

Ce dernier était poursuivi pour avoir perçu un pot-de-vin de Rs 3 millions de Boskalis après que celle-ci a obtenu le contrat de dragage. Prakash Maunthrooa, lui, était accusé d'entente délictueuse, soit d'avoir organisé des rendez-vous privés entre Siddick Chady et un représentant de la firme Boskalis, Pieter Boer, dans le sillage de l'octroi dudit contrat. Des auditions via visioconférence des cadres de la compagnie Boskalis des Pays-Bas étaient une première dans les annales du judiciaire à Maurice. C'est l'actuel Directeur des poursuites publiques, Me Rashid Ahmine, qui avait plaidé dans cette affaire. Les deux avaient été condamnés à neuf mois de prison et avaient fait appel.

Mauthrooa blanchi

Le 30 septembre 2021, les juges Nirmala Devat et Karuna Devi Gunesh-Balaghee, siégeant en appel, rendent leur verdict. L'ex-conseiller du Premier ministre blanchi, Prakash Mauthrooa, est blanchi et l'ancien ministre travailliste, Siddick Chady, voit sa peine d'emprisonnement passer de 9 à 15 mois. Ce dernier ne baisse pas les bras et demande à faire appel devant le Privy Council. Le 28 décembre 2022, la demande de l'ancien chairman de la MPA est rejetée par les juges Iqbal Maghooa et Karuna Devi Gunesh-Balaghee, siégeant en Cour suprême.

Il fait alors part de son intention de faire appel directement devant les Law Lords et obtient un gel de sa condamnation en attendant. Le 21 juillet, il essuie un nouveau revers quand le Privy Council refuse sa demande, concluant qu'il n'y a pas eu de «miscarriage of justice» dans cette affaire. Le sursis qu'il a obtenu lundi pour un stay of execution de sa sentence en attendant une décision de la Commission de Pourvoi en Grâce sur sa demande de grâce présidentielle aura aussi été de très courte durée car la Cheffe Juge a annulé cet ordre jeudi. Vendredi, Siddick Chady a été conduit à la prison de Beau Bassin...

Entre-temps, à peine quelques mois après le jugement de la Cour suprême, Prakash Maunthrooa est nommé président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Ltd et de la Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd, en novembre 2021. Depuis, il connaît une ascension fulgurante. Bien qu'il ne soit plus officiellement Senior Advisor au Prime Minister's Office, il demeure un conseiller «spécial» du PM. Prakash Maunthrooa est considéré comme un fidèle parmi les fidèles du Mouvement socialiste militant (MSM). Il avait dû démissionner de toutes ses fonctions après les poursuites dans l'affaire Boskalis. Blanchi, Prakash Mauthrooa a pris du galon. Et reste un élément clé du gouvernement MSM.