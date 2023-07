Madagascar: Ambatolampy - Plus de 40 000 personnes accèdent à l'eau potable

Défi relevé. Plus de 40 000 personnes, dans la commune urbaine d'Ambatolampy, bénéficient d'eau potable depuis le mois dernier.

Le prix du bidon de 20 litres d'eau se procurait à 1 000 ariary. Le prix reste élevé mais il est quasi impossible de mettre en place des forages en raison de la difficulté de captage d'eau souterraine. Des efforts ont ainsi été déployés par Dimbiniavo Mika Rakotomalala, maire de la commune d'Ambatolampy pour que les habitants puissent accéder à l'eau potable. Un projet qui s'inscrit dans le projet présidentiel (velirano n°2), l'adduction en eau potable dans les communautés urbaines et rurales. Le contrat avec la compagnie nationale de production et de distribution d'eau et d'électricité (Jirama) a été signé récemment, ce qui a également permis de mettre en place 52 bornes fontaines. « Outre l'adduction en eau potable, plusieurs infrastructures ont été construites au profit des habitants d'Ambatolampy.

On cite, entre autres, les établissements scolaires, les hôpitaux, les rues, et les terrains. Ce sont toutes des infrastructures « manarapenitra ». Le dernier mais non le moindre est le bureau de la commune dont l'inauguration se fera prochainement » a-t-il précisé.En tout, neuf fokontany sont concernés par cette adduction en eau potable dont Bemasoandro Atsimo. « Dans mon quartier, 60 ménages par jour viennent s'approvisionner auprès de la borne fontaine installée sur place », selon Martin Randriantsoa, chef fokontany de Bemasoandro Atsimo.