Madagascar: Rallye / Détection de jeune talent - Sam Eva réalise le meilleur temps

Une idée lancée par Mamy Be et des initiatives de Mika et Faniry Rasoamaromaka. Le club Team Mika et Faniry (TMF) Rallye a organisé une compétition baptisée « Détection jeune talent », ce week-end, au circuit de TMF situé à Soavinarivo Ivato.

« Il s'agit d'un événement dans le but de donner une occasion et une opportunité aux jeunes femmes talentueuses qui veulent rejoindre le monde du rallye », a fait savoir Faniry. Vingt-cinq femmes ont participé à l'événement. Sam Eva a réalisé le meilleur temps, sur un chrono de 17" pour sa première participation. Les frères, Mika et Faniry Rasoamaromaka, vont mettre à disposition le Citroën C2 pour Sam Eva aux deux prochains rallyes. Quant à Ophélya qui se trouve à la deuxième position, elle conduira la Peugeot 106, tandis que Vanilla, troisième place, va conduire une voiture venant des sponsors.

Les participantes ont effectué chacune trois manches. En parallèle, les deux frères ont conseillé les pilotes. « Je suis passionnée de sport automobile, mais c'est la première fois que je participe à un concours », explique Sam Eva, vainqueure du tournoi. En outre, le rôle va changer cette fois-ci, un(e) copilote expérimenté(e) qui saura guider des novices a beaucoup plus de sens si l'objectif est pédagogique, et ne pas sous-estimer l'impact de ce rôle sur une vision long terme.