Madagascar: Enseignement technique - La rentrée, fixée le 18 septembre

Trente-six semaines d'apprentissage sont prévues dans le calendrier de l'enseignement technique pour l'année scolaire 2023-2024. Elle se divisera en trois trimestres et la rentrée des élèves se tiendra le 18 septembre.

Le calendrier de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2023-2024 vient d'être publié, hier, par le ministère de tutelle. C'est un calendrier composé de 36 semaines d'apprentissage, qui seront alternées par des pauses. La rentrée administrative se fera le 4 septembre et le 11 septembre pour la rentrée des enseignants et formateurs. La rentrée des élèves /apprenants est, par contre, fixée au 18 septembre. L'année scolaire se divisera en trois parties. Le premier trimestre débutera le 18 septembre et s'achèvera le 22 décembre avec 14 semaines d'apprentissage.

Entre-temps, il y a aura la pause de la Toussaint du 28 octobre au 5 novembre et les vacances de Noël du 23 décembre au 7 janvier. Le deuxième trimestre, d'une durée de 11 semaines, est compris entre le 8 janvier et le 22 mars. Les journées des établissements ETFP se tiendront les 28-29 février et le 1er mars 2024. Le troisième trimestre débutera le 4 avril et prendra fin le 23 juin 2024 pour 11 semaines d'apprentissage. Les vacances de Pâques se tiendront du 23 mars au 7 avril si les grandes vacances sont programmées à partir du 24 juin 2024.

Réforme

Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Rahantanirina Vavitsara a mis en place des réformes pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation à Madagascar. Les chefs d'établissements ne sont plus désignés, mais doivent suivre deux ans de formation en pédagogie et administration en sus de leurs diplômes. Une réforme qui a porté ses fruits puisque l'enseignement technique et de la formation professionnelle a eu de meilleurs résultats à l'examen du baccalauréat, session 2022, dont le taux de réussite au niveau national, s'élève à 71,07% si Toliara en a enregistré 85,54%.