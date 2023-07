Madagascar: Base Toliara - Soutien infaillible de la communauté de Tsiafanoka pour sa réouverture

Situé dans le district de Toliara II, le village de Tsiafanoka figure parmi les localités touchées par le projet d'extraction minière de Base Toliara.

A l'instar d'autres communautés riveraines du projet, la population du village milite aussi pour sa reprise dans les meilleurs délais. Des plus anciennes aux plus jeunes générations, ils se prononcent favorablement à la réouverture de Base Toliara.

Doyens

Personnalité influente de Tsiafanoka, l'un des doyens du village, le prénommé Vatomalamakely n'hésite pas à déclarer qu'il était là au début et qu'il restera toujours derrière Base Toliara. « Nous avons plus que jamais conscience des avantages liés à ce projet qui contribue au développement local », lance celui qui figure parmi les propriétaires terriens du village. Parmi les apports cités par Vatomalamakely figure, entre autres, la création d'emplois pour améliorer les conditions de vie du village et contribuer d'une manière significative à la réduction de la pauvreté en réduisant le chômage.

Il est par ailleurs convaincu que la réouverture de Base Toliara mettra fin aux défrichements des forêts et à la précarité des conditions de vie de la population. Et les maigres revenus des ménages ruraux sont des facteurs d'intensification des activités clandestines comme le charbonnage. Il soutient que l'un des moyens d'y remédier est la réouverture de Base Toliara. Il se rappelle, sur ce point, des résultats positifs obtenus lors de la mise en place des pépinières communautaires qui ont sensibilisé la population sur l'importance du reboisement, de l'environnement et de la conservation en général.

%

Bienfaits

Présidente de l'association des femmes pépiniéristes de Tsiafanoka, Moany Fameny, témoigne justement des bienfaits des activités d'accompagnement initiées par Base Toliara avant la suspension de ses activités. Et il y a de quoi puisque les femmes bénéficiaires du projet d'appui avaient reçu les matériels, l'assistance technique et l'équipement correspondants de la part de Base Toliara, et avaient pu produire 5 000 jeunes plants. Malheureusement, les pépinières n'ayant pas pu être entretenues à cause de la suspension du projet Base Toliara, il ne reste plus actuellement grand-chose des pépinières. Les jeunes de Tsiafanoka militent également pour la réouverture de Base Toliara pour qu'ils puissent retrouver de l'emploi. Tout comme Tsianara, le président du « Dinabe kaominaly » ou « pacte villageois » affiche un engagement de soutien infaillible à Base Toliara, quitte à se proposer garant de la sécurisation de ce projet dont la réouverture est plus jamais d'actualité.