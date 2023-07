Les sachets se font rares sur les étagères des supermarchés. Le riz ration est rationné, affirment des consommateurs. La faute à la mousson en Inde, ce pays ayant bloqué son stock pour sa consommation interne. Questions dès lors : le riz basmati connaîtra-t-il le même sort ? Quid des autres produits importés de la Grande péninsule, dont les épices ?

Après les fortes pluies dues à la mousson et une augmentation de 3 % des prix du riz en un mois, l'Inde, le plus grand exportateur détenant 40 % du marché, a interdit les exportations de riz blanc non-basmati le 20 juillet. Cette décision vise à garantir une disponibilité suffisante de riz - dont le riz ration - sur le marché indien et à freiner l'inflation intérieure. Cela fait suite à l'échec d'une taxe de 20 % sur les exportations internationales, mise en oeuvre en septembre dernier pour ralentir la demande d'exportation.

Cette interdiction suscite l'inquiétude des consommateurs, bien que le basmati ne soit pas concerné par cette mesure, pour le moment. Par ailleurs, la Thaïlande et le Vietnam, deuxième et troisième exportateurs de riz sur le marché international, ont vu les prix de leur riz augmenter. Ces pays ne disposent pas de stocks suffisants pour combler la pénurie, rapporte la presse internationale, et le Pakistan fait face à une situation similaire. Les consommateurs s'inquiètent également des importations d'autres produits tels que les légumineuses et les épices, fournies en grande partie par la Grande péninsule.

%

Si le riz ration est rationné, en ce qui concerne le riz basmati, les importateurs estiment qu'il est encore trop tôt pour s'alarmer. La prochaine récolte est prévue pour octobre, mais une légère hausse des prix est attendue. «Il y a ceux qui achètent le riz ration, mais les Mauriciens préfèrent le riz basmati. Néanmoins, avec la cherté de la vie, les familles se tournent vers le riz mieux adapté à leur budget. Parmi les différentes catégories de riz, le 'semiluxurious' est le plus demandé. Ce riz est classé entre le riz ration et le basmati. La situation est inquiétante pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du riz basmati», affirme Yusuf Sambon, directeur de l'enseigne Lolo et importateur.

Muryodeen Fauzee, directeur de DreamPrice, déclare qu'il est trop tôt pour avoir une visibilité sur l'approvisionnement dans les mois à venir. «La cargaison que nous avons reçue provient de l'ancien stock. Mais les fournisseurs indiens disent que la situation est atroce concernant le riz. Pour les autres produits, dont les épices nous n'avons encore rien entendu», ajoute-t-il.

Damree Altaaf, directeur de la Compagnie Ashfaaq & Co Ltd, note que pour le riz basmati, «la prochaine récolte est prévue pour le mois d'octobre. Une légère hausse des prix est possible. Normalement, lors des récoltes, les prix connaissent toujours une baisse. Mais en raison de la situation actuelle en Inde, un constat pourra être fait en octobre». Jayen Veerapen, directeur de J.M. Veerapen Ltd, est du même avis. Il précise qu'aucune interdiction n'a été annoncée concernant le riz basmati, ni pour les légumineuses et les épices. «Le plus gros problème c'est d'obtenir des dollars auprès des banques pour l'importation. C'est ce qui pourrait entraîner une pénurie de produits importés sur le marché...»

Vladimir Poutine annonce la livraison gratuite de céréales à six pays

Pétersbourg, Vladimir Poutine, le président russe, Lors du sommet Russie-Afrique à Saint- AFRICAINS a annoncé la livraison gratuite de céréales à six pays africains après la fin d'un accord sur les exportations de produits agricoles ukrainiens. Les pays concernés sont le Zimbabwe, la Somalie, l'Érythrée, le Mali, la République centrafricaine et le Burkina Faso.