Algérie: Finale de la coupe d'Algérie de football des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire prévue lundi au stade Omar Hamadi d'Alger

ALGER — La finale de la 9e coupe d'Algérie de football des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire se déroulera, lundi à 17h30 au stade Omar Hammadi de Bologhine (Alger), a indiqué, dimanche, la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Les deux équipes des établissements de la cour de Béchar et des établissements de la cour de Ghardaïa s'affronteront lors de la 9e édition de cette compétition footballistique qui intervient dans le cadre de "la mise en oeuvre du programme des activités sportives et de loisirs tracé par l'administration pénitentiaire".

"44 équipes sportives représentant les différents établissements pénitentiaires ont pris part aux rencontres éliminatoires qui se sont déroulées dans de bonnes conditions d'organisation, et ce sous l'égide et avec la contribution des ligues de wilaya sport et travail", selon la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, soulignant que cette manifestation vise à "améliorer le niveau sportif des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et à promouvoir leurs capacités physiques et professionnelles".