Madagascar: Marc Ravalomanana - 370 134 241,88 Ar de factures impayées à la Jirama

L'ancien président et les responsables de sa société n'ont pas respecté leur engagement de verser 30 844 520,16 Ar par mois à la Compagnie nationale de production et de distribution d'eau et d'électricité à Madagascar.

Faramineux

Enième dossier de malversations concernant Marc Ravalomanana, candidat annoncé à la prochaine élection présidentielle, prévue le 9 novembre prochain. Cette fois-ci, l'ancien président est visé par la Société Jirama pour des factures impayées qui s'élèveraient à plusieurs milliards de Fmg. De sources bien informées, actuellement, les dettes que la « Société AAA », anciennement connue sous l'appellation « Tiko S.A. » doit régler à la Compagnie nationale de production et de distribution d'eau et d'électricité à Madagascar s'élèveraient à 370 134 241,88 Ariary.

Cette somme colossale représente la totalité des factures impayées de la société appartenant à l'ancien exilé d'Afrique du Sud depuis le mois de février 2020. Initialement, ces dettes étaient de 549 501 106,53 Ariary mais après avoir négocié auprès des responsables de la Jirama, la « Société AAA » se serait engagée à verser une somme de 30 844 520,16 Ar par mois jusqu'à l'épuisement de ses dettes. Un engagement que Marc Ravalomanana et les dirigeants de sa société n'auraient pas respecté car depuis le mois de décembre 2022, ladite entreprise a cessé de respecter ses engagements et a cessé le paiement de ses arriérés. Par ailleurs, à en croire nos sources, en comptant les factures du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, cette somme a certainement connu une hausse.

%

Faillite

Jusqu'ici donc, une partie de ses factures impayées seulement a été réglée. Apparemment, l'ancien chef de l'Etat préfère économiser pour financer sa campagne et certainement payer la caution pour sa candidature à la course à la Magistrature suprême qui vient d'être fixée à 200 millions d'ariary. Nul n'ignore en effet que participer à cette élection et revenir au pouvoir à tout prix constitue, pour le moment, la priorité des priorités pour le numéro Un de l'Empire Tiko. Sauf que ses arriérés contribuent à la faillite de la Société Jirama dont les dettes s'élèveraient, selon le gouvernement, à plus de 200 milliards d'ariary.

Crédibilité

Ce dossier risque de porter atteinte à la crédibilité du candidat Marc Ravalomanana lors de la course à la Magistrature suprême si toutefois ces dettes ne sont pas réglées avant la date du scrutin. D'autant plus qu'il ne s'agit pas là de la première affaire de malversations à laquelle le numéro Un de l'Empire Tiko est confronté dans sa carrière. Faut-il rappeler qu'en 2001, « Tiko S.A. » avait été poursuivie pour des impôts non payés d'un montant de 250 milliards de Fmg. A souligner toutefois que ces factures impayées auprès de la Jirama n'aura aucun impact et ne pourra pas empêcher « Dada » de se porter candidat à la présidentielle.

Aucun texte ne prévoit cela. Mais l'exemple doit venir d'en haut. Marc Ravalomanana qui ambitionne de briguer un nouveau mandat présidentiel et qui affiche clairement sa détermination à revenir au pouvoir, devrait montrer l'exemple à suivre aux citoyens lambda. Selon toujours nos sources, plusieurs autres personnalités politiques dont des députés et des ministres, ainsi que des grandes entreprises de renom, seraient aussi concernés par des dossiers de factures non payées auprès de la Jirama. Histoire à suivre.