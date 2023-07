Madagascar: Journées nationales des enfants catholiques - Andry Rajoelina, interpellé sur les problèmes de l'éducation

Mgr Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava et président de la conférence des évêques de Madagascar n'a pas pris de gants lors de son adresse.

Un énième message de l'église catholique en faveur de l'éducation à Madagascar. Mgr Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava et président de la Conférence des Evêques de Madagascar s'est adressé directement au président de la République, Andry Rajoelina, lors de son intervention en marge de la messe de clôture de la 3e édition de la journée nationale des enfants catholiques (JNE), au domaine Soamandrakizay. Le message était, on ne peut plus, clair. « L'éducation est la seule voie devant permettre à Madagascar de s'extirper de la pauvreté ».

Face à la situation, le président de la Conférence des Évêques invite le président de la République à « attribuer une attention particulière, urgente et à long terme au secteur de l'éducation ». Aussi, les évêques de Madagascar se disent être « très inquiets ». « Nous ne voulons pas être responsables de la pauvreté de Madagascar », a tonné Mgr Fabien Raharilamboniaina. Avant d'avouer publiquement avoir tenté de discuter (en vain ?) avec les autorités compétentes sur les problématiques de l'éducation. « Combien de fois avons-nous frappé aux portes d'Iavoloha, auprès du ministère de l'Éducation pour discuter de l'éducation...La Conférence des Évêques de Madagascar ne sera jamais d'accord si on néglige les générations ».

Ouverte. Continuant dans son adresse, l'évêque de Morondava note un partenariat solide entre l'Église catholique et les autorités étatiques du pays. « Un partenariat qui n'a qu'un seul objectif : servir l'intérêt du peuple, des vulnérables, des enfants », si l'on s'en tient à ses dires. Une étroite collaboration entre l'Église et l'État serait d'ailleurs la clé de voûte du processus de développement du pays. Ainsi, l'Eglise catholique se dit être prête à travailler de concert et en synergie avec les autorités étatiques pour l'intérêt des générations futures.

Profitant de son intervention, le président de la Conférence des Evêques de Madagascar n'a toutefois pas manqué de faire un clin d'oeil aux efforts menés par le pouvoir actuel en faveur de l'éducation. Les efforts pour le renforcement des effectifs des infrastructures scolaires seraient une chose. Ceux sur les contenus éducatifs en seraient une autre. Contenus qui seraient les bases de l'édification d'un capital humain au service du développement du pays. « Qu'est-ce qu'on va enseigner dans ses infrastructures ?...Quel genre de Madagascar va-t-on léguer aux générations futures ? » a conclu Mgr Fabien Raharilamboniaina.