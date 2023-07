Madagascar: Connectivité Internet - Lancement du Wifiber à Manakara par Orange Madagascar

Lors d'un colloque tenu à Manakara le 26 juillet 2023, Frédéric Debord et les équipes d'Orange Madagascar ont présenté le Wifiber, une connexion Internet illimitée sans restriction de volume et sans réduction de débit.

Un atout pour le développement économique et la connectivité. C'est ainsi que le Wifiber est décrit par les habitants de Manakara, lors de son lancement dans cette partie sud-ouest de la Grande île. C'était à l'occasion d'une visite du DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord et de son équipe qui ont rencontré les autorités locales, les opérateurs économiques et les habitants de Manakara pour identifier leurs besoins en matière de développement et de connectivité.

Lors de la présentation, la délégation d'Orange Madagascar a indiqué que le pack Wifiber Pro est destiné aux entreprises et se présente comme un outil idéal pour le développement du secteur vanille, offrant des possibilités de communication en temps réel avec le monde entier. Quant aux particuliers, le Wifiber leur permettra de visionner des contenus en streaming et de télécharger rapidement des fichiers en ligne. Cette nouvelle solution est désormais disponible à Manakara, mais également dans d'autres villes de Madagascar telles que Fort Dauphin, Antananarivo, Majunga, Tamatave, Fianarantsoa, Sambava, Antsirabe, Nosy Be, Antsiranana, Antalaha, Morondava.

Inclusion financière

Au cours de cette visite, Orange Madagascar a également présenté ses produits phares, notamment Orange Money, une solution de Mobile Money qui contribue à accélérer l'inclusion financière à Madagascar. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de services allant du transfert d'argent à l'achat de crédit téléphonique, en passant par le paiement de factures et les achats dans plusieurs commerces. Des services plus évolués comme mikajy (crédit et épargne), Tahiry Be, et M-baobab sont également proposés. Par ailleurs, Orange Madagascar a également mis en avant la qualité de son réseau, résultat d'un vaste programme de renforcement déployé au cours des derniers mois.

Plus de 1 000 sites mobiles seront installés à travers tout Madagascar d'ici 2025, permettant à plus de deux millions de Malgaches de communiquer efficacement sur de longues distances sans avoir à se déplacer en milieu urbain. Selon Frédéric Debord, Orange Madagascar s'engage toujours à accompagner le développement de Manakara en exploitant les ressources du numérique. Le Wifiber et les autres solutions présentées permettront de répondre aux besoins des habitants et des acteurs économiques locaux, contribuant ainsi à renforcer le rôle d'Orange Madagascar en tant que moteur du développement du pays.