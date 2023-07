Madagascar: Découverte - « Mambachiton fiandohana » l'ancêtre blindé des dinosaures

« Mambachiton fiandohana », une nouvelle espèce établie à partir d'un fossile découvert par des chercheurs américains et malgaches en 1997 à Madagascar.

La nouvelle a été publiée, il y a quelques jours, dans la revue de notoriété scientifique « Zoological Journal of the Linnean Society ». Il s'agit d'une nouvelle espèce d'archosaure, des reptiles datant de l'ère Trias (entre 250 et 205 millions d'années). Une ère qui a devancé celle du jurassique, ère de l'apparition des dinosaures suite à la quatrième extinction de masse.

La Grande Île abritait donc une espèce dont la particularité était qu'elle fût dotée d'une armure. Selon les chercheurs, la bête possédait une cuirasse blindée « au-dessus de l'épine dorsale ». Donc, une nouvelle espèce vient d'être déclarée. L'archosaure est considéré comme le très lointain, c'est peu dire, ancêtre des oiseaux, des dinosaures et des crocodiles. Voilà pourquoi, dans l'appellation de l'espèce se trouve le mot « fiandohana », traduit par le commencement, la genèse ou d'autres encore.

Ses mensurations sont moyennes, pas plus de 2 mètres de long et environ 20 kilos au maximum. Quand l'espèce a disparu, des dinosaures ont repris cette particularité d'avoir une armure, des millions d'années plus tard. Selon toujours les scientifiques américains, la Grande Île pourrait être la pièce manquante du puzzle de l'ère Trias. Dont les connaissances manquent encore et ne suffisent pas à bien la définir.

Pour l'instant, nul ne sait si ce fossile découvert dans le pays y est toujours. Sur les responsabilités et les droits de Madagascar concernant ce patrimoine, les grandes questions autour des découvertes sur le sol national accompagnent souvent ce genre de découverte qui se fait à des milliers de kilomètres dans un laboratoire étranger. Tout comme les bénéfices pour le pays. Au même titre que les pierres précieuses, l'or et d'autres richesses du sol.