Madagascar: Construction automobile - Container de l'Atelier Luban bloqué sous douane, procès ce jour à Anosy

Un différend autour de l'importation du second container de l'Atelier Luban, a poussé l'Université d'Antananarivo à porter l'affaire en justice. Cette situation suscite l'inquiétude quant au bon fonctionnement du projet de mise en place de ce centre de formation et de recherche sur la construction automobile à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA). En effet, l'Atelier Luban est un projet issu de la coopération bilatérale entre Madagascar et la Chine. Ce centre de formation et de recherche sur la construction automobile, implanté à l'ESPA Vontovorona, vise à développer les compétences dans ce secteur stratégique. La première phase du projet, consistant en la construction des infrastructures, a été achevée avec succès et inaugurée en février 2021.

Blocage de container

La deuxième phase du projet comprend l'importation des matériels, machines et équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'Atelier Luban. Deux containers, contenant ces précieux équipements, sont arrivés à Madagascar en octobre 2022.L'Etat malgache a accepté de prendre en charge les impôts et taxes y afférant, à travers le ministère de l'Economie et des Finances (MEF). En outre, le projet a également bénéficié d'une réduction de tarif sur les containers. Selon les informations, l'Université d'Antananarivo s'est déjà acquittée de toutes les charges qui lui sont attribuées, dans ce cadre. Cependant, malgré l'arrivée du premier container et la libération de ses équipements par les services douaniers en juin 2023, le second container reste bloqué jusqu'à aujourd'hui. Ce qui représente une entrave à la mise en oeuvre du projet. Face à cette situation, l'Université d'Antananarivo a émis une demande écrite au transitaire en charge de l'affaire, mais aucune réponse ni explication n'ont été fournies jusqu'à présent. Cette absence de communication et de dénouement compromet le bon fonctionnement de l'Atelier Luban et soulève des inquiétudes quant à la poursuite du projet.

Procès

Consciente de l'importance capitale de ce projet de coopération et des enjeux qu'il représente pour le développement des compétences dans le secteur automobile, l'Université d'Antananarivo a décidé de porter l'affaire en justice. Le procès est prévu ce jour à Anosy, dans l'espoir de régler rapidement le différend et de permettre la libération du second container. Les responsables de l'Université d'Antananarivo espèrent que le procès permettra de dénouer cette situation bloquante et de permettre la mise en place complète de l'Atelier Luban. Ils soulignent l'importance de ce centre de formation et de recherche pour le développement de compétences dans le secteur automobile et pour la consolidation des liens de coopération entre Madagascar et la Chine.