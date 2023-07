Madagascar: Festival international de kitesurf - Les Rodriguais brillent à domicile!

Le pittoresque littoral d'Anse Mourouk, à Rodrigues, a été le témoin d'un spectacle époustouflant lors du Festival International de Kitesurf (RIKF), qui a pris fin hier. Cinq jours d'une ambiance festive et sportive ont animé l'île, attirant des athlètes talentueux de différents pays pour rivaliser dans des épreuves de kitesurf de haut niveau.

Les conditions météorologiques, tant attendues, ont été favorables le samedi et le dimanche, permettant le déroulement des compétitions de slalom et de mini-Raid. Malheureusement, le freestyle a été annulé en raison du manque de vent, mais cela n'a pas refroidi l'enthousiasme des participants et des spectateurs présents. La compétition la plus attendue, le mini-Raid, a offert un spectacle palpitant aux passionnés de kitesurf. Pas moins de 30 planchistes se sont affrontés, mais c'est le trio rodriguais qui a monopolisé le podium de mini-Raid. Le champion incontesté de cette édition est Drany Clair, sacré champion pour la troisième fois, suivi de près par Daryl Clair et Jonathan Agathe. « La course était extrêmement exigeante. J'ai eu affaire à trois adversaires très coriaces qui m'ont dépassé à plusieurs reprises. Cependant, grâce à un entraînement intensif préalable et des vents favorables, j'ai réussi à prendre l'avantage », s'est réjoui le champion, Drany Clair.

Chez les dames, c'est Hélène Lucas, une talentueuse kitesurfeuse réunionnaise, qui s'est emparée de la première place du podium. Pauline Audrey, favorite des Rodrigues, n'a pas démérité et a remporté la deuxième place avec brio. Le slalom de 4 km, première épreuve du samedi dans l'après-midi, a également suscité beaucoup d'engouement avec la participation d'une vingtaine d'athlètes venant de différents horizons. La remise des prix, un moment empreint d'émotion, a été l'occasion de reconnaître l'excellence des participants. Les champions de chaque catégorie, dont Jeremy Chan, kitesurfeur mauricien, vainqueur chez les hommes, ont été récompensés par des cadeaux gracieusement offerts par les partenaires du festival. Le succès du festival a été salué par tous les participants et le public, ainsi que par les représentants officiels. Jean Alain Wong So, commissaire au tourisme à Rodrigues, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et l'équipe technique dirigée par le président Jean-Christ Spéville, pour avoir orchestré un événement d'une telle envergure. Il a également tenu à féliciter les sponsors pour leur soutien indéfectible.

La protection de l'environnement a également été au coeur des préoccupations de cette édition post-Covid. L'association Rodrigues Kitesurfing Association (RKA) a organisé différents concours sur le thème « Go Green » afin d'éduquer les participants, notamment les jeunes élèves, sur l'importance de préserver notre planète. En marge du kitesurf, d'autres activités festives ont émaillé le festival, telles que l'Open Beach Tennis et les soirées de la Fête de la Musique, animées avec aisance par le groupe Lokal Méchant. Les festivités ont attiré une foule nombreuse, y compris des touristes venus des quatre coins du globe, qui ont découvert les charmes de Rodrigues et ont pu apprécier l'hospitalité chaleureuse des Rodriguais. Ainsi, la 8e édition du Festival International de Kitesurf s'est clôturée en apothéose, laissant des souvenirs impérissables dans les esprits des participants et des spectateurs, dans l'attente enthousiaste de l'édition prochaine.