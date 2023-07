Madagascar: Judo / Championnat d'Afrique cadets et juniors - Neuf médailles pour Madagascar

Madagascar a remporté neuf médailles lors du Championnat d'Afrique cadets et juniors, à domicile. La compétition s'est tenue au Palais des Sports Mahamasina.

Le Championnat d'Afrique cadets et juniors organisé du 27 au 30 juillet, au Palais des Sports Mahamasina a rendu son verdict. Madagascar termine le championnat avec neuf médailles dont une médaille d'or, deux médailles d'argent et six médailles de bronze. Chez les juniors, la pensionnaire de l'Association Sportive Saint-Michel d'Amparibe, Laura Rasoanaivo, engagée chez les moins de 70 kg, a remporté la seule médaille d'or malgache. Natacha Razafindrakalo (-48kg, filles) et Miora Rasoanaivo (+78 kg, filles) ont remporté deux médailles de bronze. Quant à l'épreuve par équipe, la bande à Laura a manqué à l'appel après avoir été battue sur le fil par la sélection marocaine.

Chez les cadets individuels, Sariaka Migson Rasolondraibe (-40 kg fille) et Tafita Michel Nasandratriniaina (+90 kg garçon) ont remporté les deux médailles d'argent. Sariaka s'est inclinée face à l'Algérienne Rihham Racha, après une finale âprement disputée. Tafita, quant à lui, a encore une fois été battu par l'Algérien Essalah Zakaria Lazri. Ny Aina Somby Hajalison Ranaivoseta (-60 kg garçon), Fehezintsoa Mandresy Parany Razafimpanja (-73 kg garçon) et Roumaica Riantsoa Benandro Andriamahadisoa (-48 kg fille), pour leur part ont raflé trois médailles de bronze. La dernière médaille de bronze était celle de l'épreuve par équipe après avoir battu les Camerounais qui ont perdu en demi-finale contre les Algériens et sont revenus en force contre les Marocains par 4 victoires contre 1. Notons que Madagascar a un avantage de deux victoires car Sarah et Roumaica n'ont pas eu d'adversaire.

En outre, le Championnat s'est bel et bien déroulé. Ce sommet africain a regroupé environ 300 judokas, issus de 18 pays du continent. La Grande île n'a pas démérité en organisant la compétition. « Le résultat de Madagascar a été satisfaisant. Les 90% des judokas malgaches ont participé pour la première fois à une telle compétition, mais ils n'ont pas démérité. J'espère que s'il y a un bon suivi, surtout la participation à des compétitions internationales, les résultats seront encore plus satisfaisants », a fait savoir Bruno Éric Saïd, président de la Fédération malgache de judo (FMJ). Par ailleurs, la discipline de judo fait partie des 19 disciplines à concourir lors de la onzième édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien, du 25 août au 3 septembre, à Madagascar. « Le Championnat d'Afrique est une sorte de répétition générale des Jeux des Îles à domicile. Sept judokas parmi les engagés de la catégorie juniors constitueront l'équipe nationale, et parmi eux figurent Laura Rasoanaivo et Natacha Razafindrakalo qui participent actuellement aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Le regroupement se poursuit pour les combattants à Madagascar », a-t-il continué.

Listes des judokas malgaches médaillés :

Juniors :

Médaille d'Or : Laura Rasoanaivo (- 70 kg fille)

Médaille de bronze : Natacha Razafindrakalo (-48 kg fille) Miora Rasoanaivo (+78 kg fille)

Cadet :

Médaille d'argent : Tafita Michel Nasandratriniaina (+90kg garçon) etSariaka Migson Rasolondraibe (-40 kg fille)

Médaille de bronze : Ny Aina Somby Hajalison Ranaivoseta (-60 kg garçon), Fehezintsoa Mandresy Parany Razafimpanja (- 73 kg garçon) et Roumaica Riantsoa Benandro Andriamahadisoa (-48 kg fille).