Madagascar: Transparency international - « Priorisation de la lutte contre la corruption »

A la veille des élections, Transparency international-initiative Madagascar (TI-MG) attire l'attention des candidats et de leurs partis politiques dans l'élaboration de leurs programmes respectifs sur des points de vigilance pour lesquels elle avance continuellement des solutions. En effet, chacun des programmes de l'association est nourri par des recherches et des enquêtes rigoureuses, des collectes de témoignages sur le terrain, complétées par des investigations journalistiques aboutissant à l'établissement de recommandations actionnables et à des actions de plaidoyer à destination des pouvoirs publics et de tous les acteurs impliqués.

Objectif

Selon Transparency international, les élections présidentielles 2023 sont une opportunité pour relayer les recommandations sectorielles de ces cinq dernières années aux futurs candidats à la Magistrature suprême et aux futures élections municipales et législatives, dans l'objectif de les éclairer dans la confection de leurs projets de société. Et de continuer que la priorisation de la lutte contre la corruption dans toute stratégie politique visant le développement du pays doit désormais dépasser la simple déclaration d'intention et se traduire par des actions réelles, concrètes, fonctionnelles et impactantes, tant d'un point de vue juridique que dans l'application de la loi. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces recommandations ne peut se faire sans un engagement de fond et la mise en place d'un arsenal juridique longtemps revendiqué qui sert la culture de la transparence de la redevabilité et facilite la lutte contre la corruption. L'adoption de la loi a pour but l'accès à l'information à caractère public, et celle de la loi pour la protection des défenseurs des droits humains, incluant les lanceurs d'alerte, maillons précieux de la lutte contre la corruption, est primordiale et urgente.

%

Gouvernance locale

Les recommandations pour les candidats aux élections, sont entre autres, pour une gouvernance locale effective, en faveur d'une politique foncière juste et équitable, d'une justice indépendante et respectueuse des droits humains, d'une éducation de qualité accessible à tous, de l'accès à la santé pour tous et de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, à savoir de la lutte contre le trafic de bois précieux et de la lutte contre le trafic d'espèces protégées.