Madagascar: Football / Jubilé Ahmad - Une soirée de reconnaissance et de gratitude

2mu, l'ancien président de la confédération africaine de football, Ahmad se dit reconnaissant à ceux qui ont réalisé et assisté à la soirée de son jubilé samedi soir à Mahajanga. Reconnaissance. Le jubilé Ahmad initié par les natifs de Mahajanga s'est tenu samedi soir au Baobab Tree. «Ce soir un jour particulier, réservé pour les gratitudes et les reconnaissances et les remerciements... », a commencé l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad. Plus d'une centaine d'invités, les familles et proches, des amis dans le domaine du sport et celui politique, des natifs de Majahanga, des collaborateurs,... .

Parmi les plus connus ont été la star du football camerounais et actuel président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, l'ancien sélectionneur des Barea à la Can 2019, Nicolas Dupuis et le sélectionneur actuel des Barea pour la Can et les jeux des îles, Romuald Rakotondrabe, le président par intérim de la fédération malgache de football, Victorien Andrianony et quelques membres du comité exécutif, des représentants de l'association des Clubs de football élite de Madagascar (CFEM), des organisateurs de l'Orange Pro League, des politiciens élus ainsi que des parlementaires...

Ahmad est né d'une famille musulmane et Sakalava, élevé dans le petit village de Tambohorano. Après avoir obtenu son baccalauréat A à Maintirano, il a poursuivi ses études à l'école normale supérieure de l'université d'Antananarivo, choisissant la filière d'éducation physique et sportive. Il a approfondi ses connaissances à l'université Claude-Bernard Lyon-I pour obtenir en 2006 le Master 2 en Sport et Management. Dirigeant sportif et politicien, Ahmad a été à la tête de la Caf 2017-2021, sénateur (2016-17), ministre des ressources halieutiques et de la pêche (2014-16), conseiller technique régional de football (1988-93) et entraineur du club de football AC Sotema (1989-1990)...

Eto'o dans la place

«La seule chose qui a réuni tous les Malgaches c'est les Barea pendant la Can 2019,... il y avait l'effervescence dans tous les villages et tous les districts (...) Aucune reconnaissance de la part de ceux qui doivent le faire, c'est pour cela que je remercie sincèrement ... ce qu'a réalisé les jeunes frères de Mahajanga» a fait remarquer Ahmad qui a ajouté qu'il a subi les trois jours avant l'événement des pressions d'organiser cette fête dans sa ville. L'ancien patron de l'instance africaine a conclu son discours par le remerciement de Samuel Eto'o. «Votre geste est inestimable, si on vous invite par un jet privé, c'est par des coûts de centaines de milliers de dollars, mais vous êtes venus ici par votre coeur (...) Samuel est parmi les rares gens d'origine africaine, dès que je me suis lancé pour la campagne de la Caf, malgré que mon prédécesseur est un Camerounais, il n'a pas hésité de se positionner publiquement pour me soutenir». La soirée a été animée par le groupe Stéphanie et a été marquée par les échanges de cadeaux entre le comité d'organisation et Ahmad. Ce dernier a offert un des ballons officiels de la Can 2019, avec là-dessus son autographe et celui d'Eto'o.