Ile Maurice: Jeux de la Francophonie l Athlétisme - les athlètes mauriciens prêts pour la bataille

Le coup d'envoi des épreuves d'athlétisme débutera ce lundi 31 juillet au stade des Martyrs à Kinshasa, au Congo. Plus que jamais, nos représentants sont prêts à en découdre pour ramener des médailles dans l'escarcelle mauricienne. Les recordmen mauriciens, Noa Bibi (100m & 200m) et Jérémie Lararaudeuse (110m haies), seront les deux hommes à suivre lors de cette édition.

Ayant affolé les chronos la saison passée sur l'épreuve reine et le demi-tour de piste, Noa Bibi entame le premier tour du 100m cet après-midi à 13h50 (heure de Maurice) aux côtés de Jonathan Bardottier, Orphée Topize et Joshan Vencatasamy qui seront sur les séries masculines alors que chez les dames, Océanne Moirt et Amélie Anthony seront sur la ligne de départ. Outre les sprinteurs, Jean Ian Carré concourra en finale du lancer du marteau à 17h30.

Pour sa première participation, Noa Bibi entend bien «ramener le maximum de médailles pour Maurice surtout sur le 200m. Cette épreuve sera dure car les adversaires seront très coriaces mais cette distance est un peu mon terrain de prédilection. La fatigue s'est fait sentir à notre arrivée mais mentalement et physiquement, nous avons pu récupérer et nous y sommes préparés. C'est sûr que beaucoup de belles choses nous attendent», a-t-il soutenu.

Avant de rejoindre Kinshasa, Jérémie Lararaudeuse s'est mis dans les meilleures dispositions en vue d'une médaille à ces Jeux. Auteur d'un nouveau record national avec un temps de 13s54 lors de l'Open de France, le hurdler mauricien visera le sommet pour sa deuxième participation. «L'aventure avait commencé en 2017 pour moi lors des Jeux de la Francophonie qui s'étaient tenus en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que j'avais 15 ans à l'époque et mon premier objectif était d'y prendre part en 2020. L'objectif était de venir à ces Jeux, de représenter mon pays et ça reste le cas pour cette édition. Et pourquoi ne pas ramener la médaille d'or !»

S'il entre en action demain en demi-finales de cette épreuve, le spécialiste des haies sait exactement à quoi s'attendre pour les courses à venir. «J'aurai à faire face aux mêmes adversaires que lors des derniers Championnats d'Afrique de l'an dernier donc pas de surprise à avoir. Il faudra garder la tête sur les épaules et rester concentré.»