Ile Maurice: Accès de violence des «Handlers» de PTP - Le Champ-de-Mars se transforme en ring de boxe

Si les invectives et autres boutades ont lieu assez fréquemment entre les handlers de People's Turf PLC (PTP) et certains membres du public, surtout au départ du 1365m ou 1400m, la violence a atteint son paroxysme samedi après la journée de courses. Des handlers de PTP ont tabassé des membres du public. En cause : une remarque qu'ils n'auraient guère appréciée.

La vidéo a fait le tour des messageries instantanées et sur la plateforme de partage vidéo TikTok. On y voit plusieurs personnes, visiblement des membres du public, étant prises à parti à l'entrée du Mauritius Turf Club (MTC). Bousculade. Jurons. Menaces. Saignement des lèvres et du nez. Une rixe a eu lieu samedi après la dernière course.

Que s'est-il passé ? Des handlers de PTP n'ont pas apprécié les remarques des membres du public après qu'un des leurs a été apostrophé pour avoir été trop brutal à l'égard du cheval difficile qu'est Special Force. C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle le cheval se serait offert une escapade avant d'être retiré, causant l'ire du public.

«Pa bat souval la koumsa!» auraient lancé plusieurs spectateurs venus assister au déroulement de la dernière course à la rue Eugene Laurent. Une discussion animée a suivi entre les handlers et d'autres membres du public. Les jurons pleuvaient déjà des deux côtés alors que plusieurs enfants étaient juchés sur les épaules de leurs parents pour faire l'expérience du départ des chevaux des stalles. Quelqu'un dans le public aurait même lancé une bouteille en plastique sur les handlers.

Et la violence verbale a fait place à la violence physique à la fin de la journée. Les handlers ont enjambé la barrière pour s'en prendre aux membres du public. «Kan ou pa konn nanié dan souval, ou***», aurait lancé un handler à un homme qui saignait du visage, ce qui démontre que cette personne venait tout juste d'être tabassée. D'autres personnes, toujours visibles sur la vidéo, avaient aussi le nez qui saignait. «Ou enn gran dimounn ou. Si ou ré-rant dan *** ki pa konsern ou, mo rékas ou ***», peuton entendre sur la vidéo.

Le tout s'est passé sous le regard impuissant des agents de sécurité de PTP. On voit clairement l'un d'entre eux, casquette vissée sur la tête, ne pas calmer les choses. On peut aussi se demander où étaient les membres de la police pourtant assez nombreux à cet endroit durant une journée de courses.

Les altercations entre les handlers et les membres du public sont récurrentes à chaque journée de course. Cela, surtout au poteau du 1365m ou au 1400m, eu égard à la densité des gens présents à ces endroits. Le désamour entre les deux factions remonte au tâtonnement des débuts de PTP quand plusieurs incidents avaient en lieu. D'autres, à l'instar d'un turfiste ayant assisté à la scène samedi, diront qu'«avek MTC pa ti éna sa kalité problem-la».

Et où le «starter» de PTP, Ravi Rawa, avait pour habitude de répondre aux provocations des membres du public. «Atann mwa kan lékours fini!» avait-il l'habitude de lancer. Les handlers d'alors devaient même le calmer, histoire qu'il puisse reprendre le travail dans de bonnes conditions.

Ce énième incident impliquant la PTP met à mal la hiérarchie de l'organisateur de courses qui, journée après journée, essaie de bien faire les choses. La journée de samedi, avec seulement sept courses au programme, a été entachée par l'incident Alpine Challenge, provoquant la colère de l'entraîneur Mahadia, ainsi que la bourde violente des «handlers» de PTP qui se sont permis de corriger des membres du public.

Aucune communication n'a été donnée par PTP jusqu'ici. On pense toutefois que les auteurs de cette ignominie vont certainement répondre de leurs actes devant un comité disciplinaire. La Horse Racing Divison devrait aussi se saisir de l'affaire. On apprend que les blessés ayant dû se faire soigner à l'hôpital auraient rempli un formulaire 58 de la police.