Tunisie: Handisport | Une septième place aux Mondiaux de Paris - De bon augure en vue des JO de 2024 !

Comme à leurs habitudes, nos sportifs à besoins spécifiques, malgré le peu de moyens dont ils disposent, ont défié les plus grands de l'athlétisme international, ramenant de la capitale des lumières 12 médailles, ce qui leur a valu une septième place mondiale. De bon augure en vue des prochains JO qui se dérouleront dans un an à Paris.

Avec seulement 16 athlètes, l'équipe de Tunisie de handisport s'est fait une place au soleil à l'occasion de sa participation aux derniers Championnats du monde d'athlétisme handisport qui viennent de se dérouler à Paris. Une bonne répétition générale à un an de la tenue des Jeux paralympiques qui se dérouleront dans la capitale française.

Pour rappel, l'équipe de Tunisie de handisport a terminé 7e aux derniers Championnats du monde d'athlétisme handisport 2023 avec un total de 12 médailles : 7 or, 1 argent et 4 bronze. Médaillé d'or aux 800m sur fauteuil roulant, le champion du monde Walid Ktila estime que sur l'ensemble et au vu du peu de moyens dont lui et ses camarades disposent, la participation tunisienne aux Mondiaux de Paris est plus qu'honorable : « Nous sommes partis à Paris avec un effectif plutôt modeste en termes de nombre par rapport aux autres délégations participantes. Cela ne nous a pas empêchés de terminer à la 7e place. Quand on sait le peu de moyens dont nous disposons, nous ne pouvons que nous féliciter des 12 médailles obtenues et de cette 7e place mondiale », a dit Walid Ktila.

%

De la relève...

Si la vieille garde composée entre autres de Walid Ktila et Raoua Tlili tient encore la corde, une nouvelle génération a vu le jour et même montée sur le podium parisien : «La relève sera assurée avec un peu de difficulté, mais elle sera là. Ahmed Ben Mosleh et Yassine Guenichi, médaillés d'or au lancer du poids à ces Mondiaux de Paris, font partie de cette jeune génération qui travaille d'arrache-pied pour se faire une place dans l'échiquier mondial», nous a déclaré Walid Ktila.

De la bonne graine, il y en a donc et c'est tant mieux pour le handisport tunisien. La concurrence est de plus en plus rude et avoir du talent et de la détermination ne suffit plus pour aspirer à monter sur le podium des grands rendez-vous mondiaux.

Cela dit, les Championnats du monde d'athlétisme de Paris nous ont réservé une bonne surprise : le retour sur la scène sportive de l'athlète Raja Jebali qui a repris la compétition après une longue période d'absence. Raja Jebali, rappelons-le, a obtenu une médaille de bronze au lancer du poids.

Comme à leurs habitudes, nos sportifs à besoins spécifiques, malgré le peu de moyens dont ils disposent, ont défié les plus grands de l'athlétisme international. Des performances plus que rassurantes en vue des prochains Jeux paralympiques qui se tiendront à Paris en août 2024. Un rendez-vous que nos athlètes ne comptent pas manquer. Ils s'y préparent déjà.