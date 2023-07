Tunisie: Stade de Gafsa - Un coup de lifting s'impose...

Le gazon, qui devait être soigneusement tondu et entretenu, a été négligé à cause d'une tondeuse défectueuse. Il risque de se transformer en une véritable jungle verdoyante, ce qui mettra en danger la qualité du jeu lors des matchs à venir. Sans compter le piteux état des vestiaires des arbitres.

Les férus du ballon rond ont encore en mémoire un somptueux match, il y a 27 ans, entre EGSG et le CA et remporté par le club gafsien grâce à l'unique but de Bechir Ben Ahmed. C'était en 1996 à l'occasion de l'inauguration du stade Mohamed Rouached. Un joyau, le premier du genre que beaucoup envient aux Gafsiens.

Jouxtant un aéroport et un palace, il constitue le cadre idoine pour des mises au vert, et certains clubs français ont manifesté le désir d'y venir affûter leurs armes pendant la trêve hivernale, lorsque l'Hexagone se trouve envahi par la neige.

Malgré le soleil de plomb qui sévit dans la région pendant l'été, le stade de Gafsa a gardé le même tapis depuis son entrée en phase d'exploitation, alors que d'autres terrains en Tunisie, bâtis après, ont vu leurs gazons refaits 2 à 3 fois.

Pour mettre en exergue le travail de labeur entrepris par l'équipe d'entretien, nous sommes allés voir Messai Daoud, le responsable de l'entretien : «Les agents opérant pour l'entretien connaissent parfaitement toutes les variétés de parasites susceptibles d'envahir le green. La plupart sont là depuis l'ouverture du stade. Nous possédons un programme élaboré par un logiciel pour l'arrosage, avec 8 arroseurs épinglés au sol. Il y a aussi l'arrosage complémentaire manuel en temps des rafales du vent, pour que toutes les parties soient arrosées équitablement».

%

Le hic, c'est la longueur du gazon qui ne passe pas inaperçue, et qui a souvent constitué une entrave pour les joueurs, même si certains considèrent que c'est en faveur des locaux déjà habitués. Sur ce détail, le responsable du stade s'exprime : «Le gazon a une grande densité de poussée, ce qui impose un rasage permanent pour une longueur des fibres de l'herbe et une profondeur comme on voit dans la plupart des stades. Certes, le gazon du stade de Gafsa est très profond, et cela est imputé à l'état piteux de la tondeuse dont on dispose ( !?) »

La longueur excessive du gazon préoccupe

A quelques jours seulement du coup d'envoi tant attendu du championnat, ce stade, qui aurait pu être un joyau de la compétition, se retrouve dans un état peu enviable, suscitant l'inquiétude des supporters et des organisateurs. La principale cause de cette situation préoccupante est la longueur excessive du gazon qui recouvre la pelouse. Un constat qui a vite attiré l'attention du coach Chaker Meftah dès la première séance de reconnaissance.

Le gazon, qui devait être soigneusement tondu et entretenu, a été négligé à cause d'une tondeuse défectueuse, il risque de se transformer en une véritable jungle verdoyante, ce qui met en danger la qualité du jeu lors des matchs à venir.

Certes, la municipalité de Gafsa est sortie de sa léthargie dernièrement, en entreprenant une opération de nettoyage dans les alentours du stade pour dégager la voie d'accession.

Malgré ces efforts, certains critiques restent sceptiques quant à la possibilité de remédier à ces problèmes de manière efficace et en si peu de temps, et se demandent comment de telles lacunes ont pu échapper à la vigilance des responsables municipaux jusqu'à si près du début du championnat. Mais, d'autres défaillances imposent une intervention qui urge, comme l'état piteux des vestiaires des arbitres, et les supporters sont également déçus et inquiets, craignant que le spectacle sportif qu'ils attendent avec impatience soit terni par ces problèmes logistiques, d'autant plus que les inspecteurs de l'homologation du stade ne vont pas tolérer ces insuffisances logistiques.

Dans ce sillage, nous citons l'état délabré des guérites des remplaçants, qui ne sont guère à l'image d'un club opérant en Ligue 1. Il y a aussi le tunnel chenille vers les vestiaires, qui doit être réinstallé pour garantir une protection des acteurs, sujets à des tergiversations des équipes visiteuses. Mais une énigme demeure à élucider, il s'agit du tableau lumineux, installé depuis au moins deux ans, mais qui n'a jamais été exploité. Sur ce point, Messai Daoued intervient : « Jusqu'à présent, le tableau n'est pas opérationnel. L'entrepreneur chargé des travaux d'installation n'a pas fait la livraison définitive du chantier, en attendant de rectifier le tir sur certaines lacunes relevées ».

Par ailleurs, il est à rappeler que les fans gafsiens attendent toujours que les promesses de Wadii Jarry se concrétisent. Lors de sa tournée dans le sud-ouest et sa visite au stade de Gafsa, il a promis un don de 200 chaises pour la tribune d'honneur, un tunnel chenille et de nouveaux bancs de remplaçants (.....). Espérons que les responsables pourront résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais et offrir un spectacle à la hauteur des attentes des supporters et des équipes visiteuses. Cette situation devrait servir de leçon pour l'avenir afin que des mesures plus strictes soient prises pour assurer un bon entretien des infrastructures sportives majeures.