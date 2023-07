Tunisie: Festival international de Carthage | Nassif Zeitoun - Un retour triomphal !

C'est la quatrième fois que le chanteur syrien Nassif Zeitoun monte sur la scène du Théâtre romain de Carthage pour rencontrer le public tunisien. Samedi 29 juillet dans le cadre de la 57e édition du Festival international de Carthage, le théâtre, plein comme un oeuf, a fait un triomphe à ce jeune chanteur qui a assuré une soirée admirable et permis au public de chanter et de danser sur les rythmes enjoués des mélodies orientales modernes du répertoire de l'artiste.

Ce dernier reconnaît, lors d'une conférence de presse qui a précédé le spectacle, que le public tunisien, et particulièrement celui de Carthage, lui a octroyé le « passeport » du succès et que cette nouvelle soirée représente pour lui un « nouveau défi ». Dès 19 h 00 et malgré la chaleur suffocante, les portes du théâtre ont été ouvertes pour accueillir le public venu en masse et qui a pris le soin de réserver les billets depuis deux semaines. En majorité des jeunes, le public a pris d'assaut les gradins à la recherche de la place la plus proche pour mieux apprécier leur idole.

A 22h00, Nassif Zeitoun apparaît sur la scène sous les cris de joie de ses milliers de fans. Un nouveau rendez-vous d'amoureux qui augure une soirée magique. C'est la symbiose entre l'artiste et le public. Un public qui connaît par coeur toutes ses chansons. Révélé par la 7e édition de Star Academy de 2009, Nassif Zeitoun a très vite gagné les galons et démontré qu'il n'est pas un phénomène épisodique. Maîtrisant parfaitement les genres de chants syriens (MIjana, Ataba, Qoudoud et Tawachih), il est parvenu à la gloire en peu de temps grâce à sa voix forte et mélodieuse et à sa détermination.

Durant plus de deux heures, Nassif Zeitoun, accompagné de 14 musiciens, a chanté plus d'une vingtaine de titres de son propre répertoire : « Karamela », « Hob jounoun », «Mou chart», « Mech am tezbat mae », « Azmat thiqa », « Indi Qanaâ », « Ma wadaâteq » et d'autres chansons que le public n'a cessé de répéter telle une chorale bien huilée.

Le clou de la soirée est la présence sur scène d'un jeune chanteur tunisien non voyant qui a interprété avec la star « Mawjouâ ». Il a pris contact avec Nassif Zeitoun un jour avant le spectacle et lui a demandé de satisfaire son souhait de chanter avec lui sur la scène de Carthage. Un voeu que l'artiste au grand coeur n'a pas manqué d'exaucer. Le public ravi de ce geste a applaudi à tout rompre.

Nassif Zeitoun a confirmé qu'il est la star adulée du public de Carthage. Il a préparé de belles paroles à l'adresse de ses fans mais qu'il a oubliées tant l'accueil était immense. A la fois généreux et heureux, il a même dépassé la durée convenue du spectacle et chanté des refrains non inscrits dans le programme tels que «Baktoub ismak ya baladi» avec laquelle il a terminé son show dans une ambiance plus que chaleureuse.

Avec son timbre vocal et son charisme, le chanteur syrien, surnommé aussi Abou Elias, a su gagner le coeur de ses fans et enchaîné les succès. Révélation musicale de l'année 2013, son premier album « Ya Samt »a été unanimement salué par la presse arabe. Il a même suscité l'intérêt des médias italiens et coréens avec des titres comme « Larmik Balach », « Mecha am tezbal mae » ou encore « Sawt Rbaba ». Ce soir-là, on a assisté à un retour triomphal de Nassif Zeitoun qui restera gravé dans la annales de Carthage.