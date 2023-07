Tunisie: Coupe arabe des clubs champions | EST-Al Shorta (0-0) - Une mauvaise copie !

Les «Sang et Or» pensaient pouvoir rectifier le tir après la défaite concédée devant Al Ittihad. C'était compter sans une formation irakienne qui s'est montrée plus tenace que prévu. Un résultat nul qui ne fait finalement pas l'affaire des Espérantistes.

EST : Memmiche, Tougai, Meriah, Ben Hmida, Bouchniba (Abu Zrayq 55'), Oumarou, Teka, Zaddem (El Ayeb 86'), Iwuala (Ben Hammouda 74'), Bouguerra (Ghacha 74') et Berrima (Bougrine 86').

La mission des «Sang et Or» a été plus difficile que prévu face à une formation irakienne d'Al Shorta accrocheuse à souhait. Confiants après leur victoire devant le CSS, les Irakiens se sont montrés entreprenants, à même de créer la première occasion du match. On jouait à peine la 8' lorsqu'une frappe de l'attaque irakienne passa légèrement à côté des filets de Memmiche.

Plus entreprenants par rapport à leur première sortie face au CSS, les Irakiens d'Al Shorta ont également créé la première grosse occasion du match quand, suite à un corner, Karrar Amer reprit de la tête, Memmiche dégagea dans un premier temps avant que sa balle ne frôle la transversale dans un deuxième temps (33').

Et il a fallu attendre la fin de la période initiale pour assister, enfin, à la première occasion dangereuse des hommes de Mouine Chaâbani lorsque Bouguerra dribbla un défenseur adverse avant de servir Iwuala qui a vu sa balle déviée en corner (44').

Les Irakiens se sont montrés aussi dangereux vers la fin de la période initiale : servi de la gauche, Fahad Youssef reprit avec force et Tougai réussit de la tête à éloigner le danger (45'+1).

Changer pour changer...

En seconde mi-temps, Mouine Chaâbani a opéré des changements qui finalement n'allaient pas apporter la plus-value escomptée à l'animation offensive. Malgré tous les efforts, les «Sang et Or» n'ont pas réussi à percer une défense irakienne plus solide que jamais. Quant à la défense espérantiste, elle a eu à se démener pour éviter le pire, à l'image de la jolie parade de Memmiche qui réussit à dégager en corner le tir puissant et cadré d'Ahmed Farhane (85').

A la première minute du temps additionnel et après recours à la VAR, Abu Zraiq s'est vu refuser un but (90'+1).

Au coup de sifflet final, le résultat nul ne fait pas vraiment l'affaire des «Sang et Or» qui risquent de voir leur aventure arabe tourner court. Il faut revoir la copie pour le prochain match.