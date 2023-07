Tunisie: Formule du championnat 2023-2024 - Un choix risqué...

En imposant son projet avec la formule de deux poules de sept clubs, le bureau fédéral n'est pas sûr de ne pas payer à la fin les pots cassés de cette option piège.

Après le verdict du Tribunal arbitral du sport de rejeter la demande du Croissant Sportif Chebbien d'annuler sa descente en Ligue 2 et d'ordonner son maintien en Ligue 1, Wadie Jary a remporté une victoire importante dans la série de litiges entre ce club et la Fédération. Un succès juridique qui lui a permis de passer à l'étape suivante de son projet pour le championnat de la saison sportive 2023/2024. Un championnat à deux phases avec deux groupes de 7 clubs. A l'issue de la première phase, les 3 premiers de chaque poule passeront au play-off, avec un bonus de 3 points pour le premier classé, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième.

Sérieux griefs

«Petit cadeau» pour les non-qualifiés au play-off : pas de descente automatique dès la première phase pour les 8 clubs classés quatrième, cinquième, sixième et septième de chaque groupe, qui n'auront pas réussi à décrocher leur billet pour le play-off et qui joueront la dure bataille du maintien. La répartition du bonus pour ces 8 équipes n'est pas pour autant équitable avec 4 points pour le quatrième classé, 3 pour le cinquième, 2 pour le sixième et 0 point pour le septième qui entamera la deuxième phase avec un lourd handicap et un fossé pas facile à surmonter, pratiquement avec un pied en Ligue 2.

On se demande pourquoi un maigre point de bonus ne lui est pas attribué et lui a été refusé pour une meilleure égalité des chances entre les 8 équipes et pour davantage de concurrence et de suspense bénéfiques pour la crédibilité de la compétition? Un club qui entame la phase du play-out avec zéro point peut, en cas de deux premiers mauvais résultats, se trouver après deux journées seulement avec 10 points d'écart avec celui qui part avec 4 points de bonus et réussit à aligner deux succès consécutifs. On pourrait ainsi connaître le sort des deux clubs qui rétrograderont en Ligue 2 au milieu du parcours et bien avant sa fin. Ce qui n'est pas souhaitable pour l'enjeu qui doit être le moteur du bon déroulement de cette bataille pour échapper au purgatoire

Craintes légitimes

Les mêmes soucis, les mêmes craintes et la même inquiétude existent concernant la bonne marche et la crédibilité de la première phase du championnat avec un club exempt à chaque journée. Avec un nombre impair de 7 clubs dans chaque groupe, il y aura forcément à chaque journée trois matches à jouer et un club au repos. Ça peut poser de gros problèmes lors des dernières journées de cette première phase et ouvrir la voie à des matches arrangés et à des résultats pas très logiques .

Les clubs exempts que désignera le tirage au sort du calendrier pour la douzième et dernière journée pourraient faire les frais de ce handicap, que ce soit pour les 3 billets pour le play-off et les points de bonus ou pour le classement des 8 clubs qui joueront le play-out et leur capital bonus avant le coup d'envoi de la deuxième phase. Qu'on le veuille ou non, il y aura des calculs lors de la dernière journée de la première phase avec un capital points définitif des deux clubs exempts connu d'avance avant une journée de la fin.

Pour une meilleure égalité des chances et pour plus de crédibilité des résultats, de transparence, de respect du fair-play et de la primauté du mérite sportif, les règlements ont anticipé ces risques de dérives et de manquement grave à ces principes de base et ont ordonné le déroulement des 4 derniers matches du championnat le même jour, à la même heure et à la minute près. Même le prétexte de la panne mécanique dûment constatée dans le déplacement n'est pas pris en considération et l'équipe défaillante perd le match par pénalité.

On a tort de faire fi de ce règlement majeur et de considérer la première phase comme une phase aller de championnat à poule unique à laquelle on ne peut pas appliquer cette obligation «de jouer en même temps les quatre derniers matches». Il y a trop d'enjeux dans cette première phase (classement et bonus) qui imposent ces mesures de précaution et de vigilance pour barrer la route à l'extra-sportif qui fausse la compétition.

Il ne faut pas oublier que même dans les derniers matches de la première phase avec un nombre pair de clubs et sans clubs exempts et de la seconde phase du play-off et du play-out des deux saisons écoulée, où l'enjeu était crucial pour les quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions et la Coupe de la ÇAF, il y a eu des dépassements et des résultats assez louches et truqués qui ont été soumis au parquet et aux tribunaux de droit commun. Que dire alors d'une première phase avec des clubs exempts lors de la dernière journée. Wadie Jary est parfaitement conscient des risques énormes de deux poules avec un nombre impair de 7 clubs où, à chaque journée, il y a un club exempt.

Il s'apprêtait à y remédier au cas où le TAS aurait ordonné la réintégration du Croissant Sportif Chebbien en Ligue 1 en passant à un championnat de deux poules en nombre pair avec 16 clubs. Ce plan B était la solution de rechange de sortie de cette impasse et prêt dans le tiroir de son bureau. Mais maintenant que le TAS n'a pas donné suite à la requête du club chebbien d'être maintenu en Ligue 1, l'affaire est pour lui classée. Le tirage au sort du calendrier aura bien lieu le 1er août avec la nouvelle formule de deux groupes de 7 clubs comme annoncé et le coup d'envoi sera maintenu pour le 19 août.

Signe d'une nouvelle victoire pour lui dans l'application du projet de championnat qu'il a tracé bien avant la sentence du Tribunal de Lausanne. Espérons que ce choix pas assez bien réfléchi ne sera pas sans dégâts et ne constituera pas une nouvelle perche pour ses inusables détracteurs qui l'attendent toujours au tournant.