Tunisie: Festival international de Hammamet | Olivier Laurent - Brel ressuscité !

La 57e édition du Festival international de Hammamet a accueilli, pour sa 17e soirée, le vendredi 28 juillet 2023, le chanteur, imitateur et showman belge Olivier Laurent avec «Brel».

Devant un amphithéâtre plein, Olivier Laurent, étant le sosie vocal de l'auteur-compositeur légendaire Jacques Brel, a présenté un spectacle théâtral dressant un répertoire de 20 chansons de Brel, dont les morceaux mythiques «Les Bourgeois», «Ne me quitte pas», «Quand on n'a que l'amour» et «Ces gens-là».

Accompagné de Mélanie Tournay à l'accordéon et Giacomo Aronica au piano, Olivier Laurent a proposé un «show» complet avec la gestuelle de Jacques Brel, ses expressions faciales, le ton de sa voix et ses roulements des «R».

Avec chaque chanson, il rentrait complètement dans un personnage pour bercer le public, lui offrant un voyage à travers le temps et ravivant en lui une émotion lointaine. En interprétant la chanson «Quand on n'a que l'amour», Olivier Laurent a utilisé 5 micros différents, où chacun représentait un chanteur. Ainsi, il a rendu hommage à Charles Aznavour, Patrick Bruel, Johnny Hallyday et Gilbert Bécaud.

Olivier Laurent a adressé un message aux enfants, les encourageant à rêver et à croire en leurs rêves et a exprimé le fait qu'il appréciait Jacques Brel pour la vérité de ses textes.

La 57e édition du Festival international de Hammamet se poursuit jusqu'au 12 août 2023.