Niger: Coup d'Etat- Le Cnsp demande la restitution des véhicules officiels

Dans un dernier communiqué publié ce lundi 31 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) lance un appel à tous les anciens ministres et directeurs d’établissement pour qu’ils restituent rapidement les véhicules de fonction qui leur ont été confiés pendant leur mandat. Rapporte aniamey.com qui reprend une dépêche de l’Afp.

« Le CNSP appelle tous les ex-ministres et directeurs des institutions à restituer aux différents départements ministériels et directions tous les véhicules de fonction mis à leur disposition au plus tard, le lundi 31 juillet 2023 à 12 heures » ajoute la source. Par ailleurs plusieurs sourcent annoncent l’arrestation d’au moins quatre membres du gouvernement de Bazoum. Plus précisément, il s’agit de quatre ministres, un ancien ministre et le chef du parti de Mohamed Bazoum, président élu renversé par un coup d’Etat mercredi, ont été arrêtés, selon un communiqué du parti présidentiel transmis lundi à l’Afp. Entre autres ministres arrêtés citons celui du Pétrole Mahamane Sani Mahamadou - fils de l’ex-président Mahamadou Issoufou et la ministre des Mines Ousseini Hadizatou.

Les putschistes ont également « procédé à l’arrestation du président du Comité exécutif national du Pnds », Fourmakoye Gado, ajoute le communiqué. Une situation que dénonce le parti du président déchu.

« Après la séquestration du président de la République », Mohamed Bazoum, « les putschistes reviennent à la charge et multiplient les interpellations abusives », a dénoncé le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (Pnds).

Notons qu’en séjour Niamey, à titre de médiateur de la Cédéao, le Président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a rencontré, dimanche 30 juillet 2023, le Président du Cnsp, le général Abdourahmane Tchiani, l'ancien chef de l'Etat Issoufou Mahamadou et l'ex Président Bazoum Mohamed dont on notera que c'est la première apparition publique depuis le mercredi 26 juillet 2023.