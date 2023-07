Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes et femmes , COPA-PADMPME - 430 PME et 960 jeunes entrepreneurs lauréats subventionnés

Dans son approche, le Concours de Plan d'Affaires (COPA) vise à propulser une nouvelle génération d'entrepreneurs, source de croissance et d'emplois pour la RDC. C'est dans ce cadre que s'est tenu, ce samedi 29 juillet 2023 à Fleuve Congo, l'atelier de restitution des résultats de Sous-composantes 1.2 et 2.1 relatives au Concours des plans d'affaires du PADMPE. Au cours duquel les organisateurs ont rendu compte des initiatives du PADMPE, de partager les résultats clés et l'impact du COPA ainsi que de recueillir les retours des acteurs de l'écosystème.

Mise en place depuis 2019, l'UCP met en oeuvre le PADMPME conclu avec la Banque Mondiale comme réponse pragmatique du Gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale du développement des PME.

C'est sur base d'un financement de 100 millions de dollars que tous les projets ont été mis en oeuvre. Durant cette présentation faite par M. Odon Charles Mubiale, qui a fait un rappel de l'objectif du programme COPA dans le cadre du PADMPME. Notamment, soutenir la croissance des MPME, accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Ainsi que le développement de ceux-ci et le renforcement des capacités.

Pour ce qui concerne les PME retenues dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi, les secteurs éligibles comprennent l'Agro-transformation, l'Industrie légère et les services de valeur ajoutée.

Résultats clés

Sur le plan national, il a été fait mention de 430 PME et 960 jeunes entrepreneurs lauréats, dont 159 PME et 374 jeunes entrepreneurs pour la ville de Kinshasa.

Les indicateurs de rendement

M. Odon Charles Mubiale a, par ailleurs, précisé que cette répartition comprend une augmentation de 40% des revenus moyens des PME bénéficiaires, 9000 emplois nets crées à temps plein et 300 nouvelles entreprises créées par les bénéficiaires ciblés. Dont 500 PME ayant des subventions dont 40% appartenant à des femmes, et 750 jeunes âgés de 18 à 35 ans révolus.

Témoignages des bénéficiaires

Après cette brillante présentation, différents bénéficiaires de cette subvention ont témoigné positivement de l'impact de cette subvention dans leurs activités.

Tous ont reconnu l'accompagnement des coachs pour formaliser leurs entreprises et les structurer, de se renforcer en matière de gestion d'entreprise dans l'élaboration professionnelle des business model et des business plan renforcés, des processus internes améliorés, des produits uniformisés et de meilleure qualité. Actuellement, ils sont satisfaits d'avoir des investissements en croissance, et un accès au marché renforcé grâce à la création de réseaux de distribution.

Engagement du Gouvernement

Au terme cet atelier, le Ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Désiré M'zinga Birihanze, a encouragé les lauréats pour le sens de sacrifice en se laissent guider par les professionnels du secteur. Il a réaffirmé l'engagement de son Ministère qui sera disposé à recevoir les jeunes et les femmes qui veulent entreprendre afin de sortir la RDC de ce manque de la classe moyenne.

«L'entrepreneuriat ne nécessite pas de diplôme mais plutôt l'amour du travail bien fait pour arriver à des grands résultats», a-t-il conclu.