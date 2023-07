Maroc: Célébration au Vatican de la Glorieuse Fête du Trône

Cité du Vatican — L'ambassade du Maroc près le Saint-Siège a offert, dimanche soir, une réception, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La réception a été marquée par la présence d'imminentes personnalités du Vatican et de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité au Saint-Siège.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a mis en avant "les valeurs et la symbolique profonde qui sous-tendent la célébration par le peuple marocain de la Fête du Trône et qui illustrent son attachement séculaire et indélébile à la Monarchie et à l'Auguste Personne de Sa Majesté le Roi".

Mme Naji Mekkaoui a, par ailleurs, passé en revue les divers chantiers de réformes engagées sous l'impulsion du Souverain tout au long de ces 24 années de règne, en harmonie avec les aspirations du peuple marocain et qui font du Royaume un îlot de stabilité et un vecteur de cette stabilité dans son environnement régional.

"Depuis le début de Son règne, SM le Roi n'a eu de cesse de renforcer le positionnement du Maroc sur l'échiquier international, consolider les fondements de l'État marocain et ouvrir de nouvelles perspectives", a affirmé la diplomate, notant que la sagesse et la vision éclairée du Souverain ont permis au Royaume de se hisser en position d'avant-garde sur les scènes régionale et internationale à tous les niveaux, en particulier en matière de réconciliation et de médiation, et de bénéficier d'un soutien continu à sa question nationale légitime.

Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné que les relations séculaires entre le Maroc et le Saint Siège, qui remontent au 11ème siècle, ne cessent de se renforcer, rappelant la visite historique du Pape François au Maroc en mars 2019.

Mme Naji Mekkaoui a, ainsi, indiqué que cette visite, placée sous le signe de la promotion du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle, a été marquée par la signature par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Comité Al Qods, et par le Pape, de l'Appel d'Al-Qods, qui a "contribué considérablement à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance".

Dans une déclaration à la MAP, le Secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Paul Richard Gallagher, a exprimé sa "profonde considération" à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant "l'excellence des relations distinguées" entre le Royaume et le Saint-Siège.

"Le Pape François loue les efforts de SM le Roi en matière de dialogue interreligieux, un fondement de base pour la paix universelle", a fait savoir M. Gallagher, évoquant les bons souvenirs que le souverain pontife a gardés de sa visite au Maroc fin mars 2019.

Dans la même veine, le secrétaire général des Affaires étrangères de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, Giampaolo Cantini, s'est félicité de partager la joie et la liesse de l'ensemble du peuple marocain en cette heureuse occasion, exprimant ses chaleureuses félicitations à SM le Roi et ses meilleurs voeux de santé et de prospérité.

"Le Maroc adopte une approche humanitaire qui se traduit par nombre d'initiatives de solidarité au niveau international", a-t-il affirmé, assurant sa disposition d'oeuvrer davantage avec le Royaume dans ce domaine.