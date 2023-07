Afrique: Célébration à Abuja de la fête du Trône

Abuja — L'ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, a organisé, dimanche soir à Abuja, une réception à l'occasion de la célébration du 24-ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la fille du président du Nigeria, Folashade Tinubu-Ojo, de l'Emir de Kano, Aminu Ado Bayero, de représentants des autorités nigérianes, de sénateurs, de députés, de membres du corps diplomatique accrédité à Abuja, d'hommes d'affaires et de dignitaires des communautés religieuses, ainsi que des membres de la communauté marocaine établie au Nigeria.

Plusieurs personnalités ont tenu, à cette occasion, à exprimer à l'ambassadeur de SM le Roi au Nigeria leurs sincères félicitations pour cette glorieuse fête nationale. Ils ont également fait part de leur considération et leur grande estime pour les grandes réalisations accomplies par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

L'assistance a, par la même occasion, suivi un film institutionnel mettant en avant la marche de développement et les progrès réalisés par le Royaume dans les différents domaines.

Dans une allocution de circonstance, M. Tagma a tenu à exprimer ses félicitations au président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, pour son élection à la tête de ce grand pays, et lui souhaiter plein succès dans sa noble mission ainsi que davantage de prospérité et de progrès au peuple du Nigeria.

"Chaque année, à l'occasion de la fête du Trône, le peuple marocain, à travers ses représentants et toutes ses institutions, renouvelle à Sa Majesté le Roi le serment d'allégeance qui lie le peuple marocain et ses Rois depuis la création de l'Etat du Maroc en l'an 789", a souligné M. Tagma.

"En tant que pays africain, le Maroc contribue à assurer à l'Afrique la place qui lui échoit dans le concert des nations. A cet égard, le Maroc poursuit ses efforts dans le cadre de la coopération Sud-Sud, apportant sa contribution à la prospérité de l'Afrique", a-t-il mis en avant.

"Dans ce contexte, le Maroc et le Nigeria entretiennent des relations historiques fortes, fondées sur des liens humains et culturels séculaires", a-t-il fait remarquer, relevant que "la ville de Fès au Maroc et les royaumes de Borno, Kano et Sokoto ont eu pendant des siècles des relations très étroites".

"Sur cette base, une relation prospère entre le Maroc et le Nigeria s'est construite et est déjà sur la voie d'un partenariat d'excellence", a affirmé le diplomate marocain, tout en citant "le projet de gazoduc Nigeria-Maroc-CEDEAO qui est maintenant un projet mature sur le point d'être lancé".

"Ce projet, qui sera l'un des plus grands chantiers du monde, façonnera l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et contribuera à l'essor économique de la région", a-t-il noté.

Dans le secteur agricole, M. Tagma a fait observer que "l'investissement entrepris au Nigeria par l'Office chérifien des phosphates (OCP), le plus grand exportateur d'engrais au monde, augure d'un avenir prospère pour l'agriculture nigériane".

Le groupe marocain a déjà construit trois usines de production d'engrais à Kaduna, Ogun et Sokoto, et a contribué à la rénovation de plus de 50 mélangeurs d'engrais à travers le pays, a-t-il fait savoir.

Il a également indiqué qu'OCP prévoit de construire un grand complexe de production d'engrais dans l'État d'Akwa Ibom, qui permettra au Nigeria d'atteindre l'autonomie en matière de production d'engrais pour répondre aux besoins de son agriculture, précisant que le montant de cet investissement est évalué à 1,3 milliard de dollars US.

S'agissant des liens unissant le Maroc et le Nigeria, M. Tagma a mis en avant que "les relations entre les deux pays sont également basées sur les échanges humains", ajoutant qu'en effet, "le Maroc est devenu l'une des destinations préférées de nombreux Nigérians".

"Fès, le berceau de la Tijaniya, Marrakech et ses splendeurs, Tanger à l'intersection de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, et la légendaire Casablanca sont devenus des lieux familiers pour les Nigérians", a-t-il poursuivi, avant de soutenir que "ce partenariat prometteur est promis à un bel avenir".