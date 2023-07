Maroc: Une grande réception au Caire en célébration de la fête du Trône

Le Caire — L'ambassadeur de SM le Roi au Caire et Représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, a organisé, dimanche soir, une grande réception à l'occasion du vingt-quatrième anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de ministres du gouvernement égyptien, de représentants du corps diplomatique étranger et arabe accrédités en Egypte, de représentants des organisations et instances régionales et internationales, de parlementaires, de personnalités du monde de la finance, des affaires, de la culture, de l'art et de la politique, et de représentants de la communauté marocaine.

La célébration a constitué une occasion au cours de laquelle les participants ont exprimé leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette heureuse occasion souhaitant au Maroc davantage de progrès et de prospérité sous la direction de Sa Majesté le Roi.

Dans une allocution, M. Ahmed Tazi a souligné que le Maroc et l'Egypte ont un grand héritage affectif et une influence culturelle mutuelle révélés par un certain nombre d'études anthropologiques et de documents historiques.

Il a rappelé qu'après la construction de l'Université Al-Qarawiyine à Fès, les érudits, juristes et soufis marocains ont commencé à émigrer vers l'Egypte, non seulement en tant qu'étape de transit vers les Lieux Saints à des fins de pèlerinage, mais aussi en tant que destination pour s'y installer et diffuser les valeurs spirituelles et religieuses pures.

Il a indiqué qu'une élite d'hommes d'affaires marocains, musulmans et juifs, s'est installée en Egypte au début du XXe siècle et a contribué de manière significative à l'enrichissement de l'activité économique et à l'intensification des échanges commerciaux bilatéraux, ajoutant que ces liens n'ont jamais été interrompus, mais ont été renforcés par des positions politiques en faveur des questions fondamentales des deux pays.

Cette brillante réception a notamment été marquée par la remise à l'ancien ambassadeur d'Egypte à Rabat, Ashraf Ibrahim, du Ouissam Al Arch de l'Ordre de Grand officier que Sa Majesté le Roi lui a décerné au terme de sa mission diplomatique au Royaume.

Le diplomate égyptien a exprimé, à cette occasion, sa gratitude et sa fierté pour ce geste royal, soulignant qu'il revêt une grande importance et reflète les relations exemplaires et distinguées entre les deux pays à tous les niveaux.

Il a ajouté qu'il existe une grande coordination entre les deux pays à tous les niveaux politique, économique et commercial, indiquant que le volume des échanges commerciaux a enregistré une croissance remarquable, atteignant environ un milliard de dollars avant la pandémie de la covid-19.

Il a d'autre part salué "le travail magnifique accompli par Sa Majesté le Roi dans le renforcement des infrastructures et la préservation de la culture et de l'identité marocaines», mettant en avant les grandes réformes entreprises par le Maroc dans divers domaines sous la conduite éclairée du Souverain, ainsi que le niveau de développement qui a été atteint et le potentiel économique, touristique et culturel dont il regorge.