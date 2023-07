Maroc: Clôture à Rabat de la 15ème édition du Festival international des enfants de la paix

La 15ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisé par l'Association Bouregreg sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem, s'est clôturée, samedi à Rabat.

Tenue au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, la cérémonie de clôture du festival s'est déroulée en présence du directeur général de l'ICESCO, Salim bin Mohamed Al Malik, et du directeur du Festival Abderrahmane Rouijel, en plus d'un ensemble de personnalités politiques et diplomatiques du Maroc et de l'étranger.

Après avoir exprimé la joie de l'ICESCO d'accueillir cet événement, Salim bin Mohamed Al Malik a souligné, dans son allocution, que les parents sont appelés à inculquer à leurs enfants les bonnes moeurs et le bon comportement, "afin de remplir leur coeur de confiance et du désir d'excellence et de succès", les incitant à leur apprendre à utiliser correctement les technologies modernes et à pratiquer le sport.

A cette occasion, et en reconnaissance de sa contribution à la diffusion de la culture de la paix, le directeur général de l'ICESCO a reçu l'écusson de l'Association Bouregreg des mains d'Abderrahmane Rouijel, directeur du festival. Il a également échangé des présents symboliques avec les représentants des délégations participant à cet événement.

La cérémonie a également été marquée par le lancement de "l'Appel à la paix", qui souligne l'importance de la culture et du sport pour unifier les coeurs et renforcer la fraternité entre les pays, et appelle à valoriser la diversité et à oeuvrer pour la paix, plaidant pour le dialogue civilisé et le rejet de la haine.

L'Appel met également en avant les possibilités et les opportunités offertes par les applications technologiques modernes pour promouvoir la compréhension et la coopération et réduire les disparités entre les peuples, soulignant la nécessité de garantir l'utilisation des applications d'intelligence artificielle dans un cadre éthique et responsable.

La cérémonie de clôture de la 15ème édition du Festival international des enfants de la paix a également été l'occasion de présenter un ensemble de spectacles artistiques interprétés par diverses troupes pour faire découvrir la culture et la civilisation de leurs pays.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Rouijel a indiqué que l'édition de cette année "a été un véritable succès à plus d'un titre, que ce soit en termes de participation d'un nombre important de délégations représentant les cinq continents, ou en termes de spectacles distingués qui ont suscité l'interaction des Marocains".

Par ailleurs, il a fait savoir que l'Association Bouregreg collabore avec l'ICESCO pour un projet à venir portant sur "la conclusion d'un partenariat pour former des enfants ambassadeurs de la paix", se félicitant de ce partenariat et de l'implication de l'organisation dont l'impact va se refléter lors des prochaines éditions du Festival international des enfants de la paix.

Pour sa part, M. Al Malik a salué le succès de l'organisation du festival cette année, à l'instar des précédentes éditions, ajoutant que "l'accueil de la cérémonie de clôture du Festival international des enfants de la paix au siège de l'ICESCO reflète son intérêt pour les enfants, le développement de leurs compétences et l'attention qu'elle leur porte.

" Il a ajouté que la participation de ce grand nombre d'enfants de la paix issus de différents pays et cultures à cette 15ème édition (500 enfants des cinq continents) "incarne la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soucieux d'inculquer les fondements de la paix aux enfants."