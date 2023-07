Sénégal: Ousmane Sonko envoyé en prison

Le président du parti « Pastef, Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges d'instruction du 1er cabinet, Oumar Maham Diallo, ce lundi 31 juillet 2023, après leur face à face, au Palais de justice de Dakar. Rapporte adakar.com.

La nouvelle a été confirmée par les avocats de la défense avec à sa tête Me Ciré Clédor Ly. En plus des sept incriminations visant des crimes et délits cités par le procureur de la République, Abdou Karim Diop, lors de son point de presse, samedi, il a été ajouté aux charges retenues l'incrimination de « diffusion de fausses nouvelles ».

Le magistrat du parquet avait énoncé lors de sa rencontre avec la presse que Ousmane Sonko va être poursuivi pour « appels à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et vol ».

Le président du parti « Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité » (Pastef) va donc passer sa première nuit en prison, ce lundi. Ousmane Sonko a été arrêté, vendredi 28 juillet 2023, devant sa résidence à la Cité Keur Gorgui, à Dakar. Le leader de Pastef a été interpellé par la gendarmerie après un incident impliquant un gendarme au cours duquel Ousmane Sonko a arraché le téléphone portable avec lequel l'agent qui appartient aux renseignements le filmait.

Indiquons que depuis ce lundi 31 Juillet 2023, les dakarois et des habitants plusieurs sénégalaises sont confrontés à des difficultés de « connexion internet sur le mobile » qui a été coupée( Cf Communiqué officiel) Pendant que des images sur les réseaux sociaux faisaient état d'échauffourées en plusieurs endroits et la police avait été déployée à des points stratégiques de Dakar et de Zinguinchor.