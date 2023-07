Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Des visiteurs apprécient les oeuvres d'arts plastique en confection au Musée national

Des visiteurs ont apprécié, dimanche 30 juillet, des oeuvres d'art plastique en confection au Musée national, situé dans l'enceinte de l'Académie de beaux-arts, à Kinshasa.

Ces oeuvres sont apprêtées pour être présentées, cette semaine, au jury de IXes Jeux de la Francophonie.

Accompagné des membres de sa famille, Alan Kalenga dit avoir apprécié la dextérité des artistes sculpteurs rencontrés au Musée national :

« C'est très beau. On a beaucoup apprécié. Bien que nous sommes venus en famille, c'est un truc que nous avons décidé : on va faire un tour un peu au musée... on a vraiment aimé, mais les enfants sont fatigués, mais pour nous, nous pouvions rester longtemps ... »

De leur côté, de nombreux artistes mettent la dernière touche sur les oeuvres qu'ils doivent présenter en compétition.

A l'Académie de beaux-arts, les artistes travaillent dans une grande salle, où les sons des coups de marteau, de hache et de la tronçonneuse sont entendus par ici et par là.

Chacun, très concentré sur son oeuvre, pour l'achever dans le délai.

L'artiste sculpteur nigérien, Hamidou Tchiombiano Adamu dit apprécier l'aspect humain de ces IXes jeux :

« Ces Jeux permettent de faire des amis comme vous et moi, ça permet de rencontrer beaucoup de gens qui viennent d'autres pays et cela fait une diversité culturelle. C'est cette diversité culturelle, c'est ce défi où tout un chacun doit essayer de tirer un côté de fraternité envers l'un et l'autre pour qu'il y ait plus des projets dans l'avenir. »